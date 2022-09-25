SPOR Taha Akgül'ün mutlu günü - Son Dakika
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SPOR Taha Akgül'ün mutlu günü

25.09.2022 21:47

SPOR Taha Akgül'ün mutlu günüAlper ŞAŞMAZ / ANKARA, (DHA) - Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül, Macar Bianka Cekusz ile dünya evine girdi.

SPOR Taha Akgül'ün mutlu günü

Alper ŞAŞMAZ/ ANKARA, (DHA) - Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül, Macar Bianka Cekusz ile dünya evine girdi.

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Taha Akgül, Ankara'da düzenlenen düğünde Macar Bianka Cekusz ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğününe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, çiftin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıydı.

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Kaynak: DHA

Taha Akgül, Ankara, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Taha Akgül'ün mutlu günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: SPOR Taha Akgül'ün mutlu günü - Son Dakika
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