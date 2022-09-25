Alper ŞAŞMAZ/ ANKARA, ( DHA ) - Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül , Macar Bianka Cekusz ile dünya evine girdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › SPOR Taha Akgül'ün mutlu günü - Son Dakika

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