Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Kaysersipor'u 3-0 yendi. Kayserispor, Burak Yılmaz yönetimindeki ilk yenilgisini tattı.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri, 62. dakikada frikikten Jonjo Shelvey, 81. dakikada Altin Zeqiri ve 90. dakikada Dal Varesanovic kaydetti.
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Rizespor tribünleriyle yaşadığı tartışma sonrası 86. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
5 maç sonra kazanan Rizespor, puanını 39'a yükseltti. Burak Yılmaz yönetiminde ilk kez kaybeden Kayserispor ise 35 puanda kaldı. Gelecek hafta Çaykur Rizespor, deplasmanda Galatasaray ile oynayacak. Kayserispor ise Hatayspor'u ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Takımı bir ilki yaşadı! Burak Yılmaz'a Rize'de soğuk duş - Son Dakika
Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Birkaç kendini bilmezin yaptığı hareketi koskoca bir camiaya mal etmemek lazım' dedi. Yavaş, maç sonrası yaşanan saha dışı olayları kınayarak, gereken yaptırımların uygulanmasını ve bir daha yaşanmamasını umduğunu belirtti.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Lig 22. hafta karşılaşmasında Bodrumspor, Aras Kargo'yu 3-1 mağlup ederek play-off'lara katılmayı garantiledi. Maç sonunda oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın oynayacakları Fenerbahçe Parolapara maçının hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda son hazırlıklar yapıldı. Takım, kendi tesislerinde kampa girdi ve yarın saat 14.00'te Cizre Spor Salonu'nda Fenerbahçe Parolapara'yı konuk edecek.
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