Talasgücü Belediyespor\'da Başkan Değişikliği

Spor

Türkiye 3. Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor'da son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı Lacivertli kulübün ismi ve renginin yanı sıra başkanı da değişiyor. Yeni başkan Ahmet Dirgenali oluyor.

Talasgücü Belediyespor'da değişim rüzgarı esiyor. Kulübün kapanma eşiğinden kurtulması için yapılan girişimler netice verdi. Sarı Lacivertli kulübün ismi, rengi ve yönetim kurulu değişiyor. Gelinen noktada kulüp başkanlığı için Ahmet Dirgenali isminde karar kılındı. Kulübün renginin mavi siyah, kulüp isminin ise Erciyes 38 FK olması kabul gördü.

Erciyes 38 FK ismi ile lige girecek olan Kayseri ekibi, önümüzdeki günlerde olağanüstü genel kurul gerçekleştirecek. Erciyes 38 FK'nın yönetiminde Ahmet Dirgenali, Aydın Yergin, Serdar Gökhan Esen, Ahmet Şişli, Mustafa Tutkun, Osman Bahadır Kökoğlu, Şevket Balçık, Abdullah Göksun, Mehmet Zeki Öztürk'ten oluşacak. - KAYSERİ