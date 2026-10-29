Taraftarlar Konya\'da Galatasaray kafilesine ilgi gösterdi, Okan Buruk\'a çiçek verdi

Taraftarlar Konya'da Galatasaray kafilesine ilgi gösterdi, Okan Buruk'a çiçek verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konyaspor ile yarın saat 20.00'de oynanacak Süper Lig 10. hafta maçı için Konya'ya gelen Galatasaray kafilesi, taraftarların coşkusuyla karşılandı. Teknik direktör Okan Buruk'a çiçek hediye eden taraftarlar fotoğraf çektirdi; sarı-kırmızılı ekip kamp yapacağı otele geçti.
GALATASARAY kafilesi, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynayacağı Konyaspor maçı için geldiği kentte, taraftarın yoğun ilgisiyle karşılandı.
Galatasaray, yarın saat 20.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maçı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Sarı- kırmızı kafile bugün özel uçakla geldiği Konya Havalimanı'nda taraftarın coşkusuyla karşılandı. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'a çiçek hediye etti ve fotoğraf çektirdi. Sarı- kırmızılı ekip, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.
Kaynak: DHA
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