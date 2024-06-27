Taraftarlar meraktan yerinde duramıyor! Rafa Silva, telefonda kiminle konuştu? - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Taraftarlar meraktan yerinde duramıyor! Rafa Silva, telefonda kiminle konuştu?

Geniş Video İzle

Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'yı renklerine bağladı. Portekizli yıldızın transfer videosunda telefonda kiminle konuştuğu merak konusu oldu. Bu video sosyal medyanın gündemin otururken, Silva'nın konuştuğu kişinin Benfica'dan takım arkadaşı olan ve adı siyah-beyazlılarla anılan Angel Di Maria olduğu öne sürüldü.

27.06.2024 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren Portekizli yıldız Rafa Silva'yı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından da bu transferle ilgili bir video paylaştı. Bu videoda tecrübeli futbolcunun telefonla konuştuğu görülürken, karşısındaki kişinin kim olduğu merak konusu oldu.

"BENİM DE SANA BİR SÜPRİZİM VAR"

"Hoş geldin Rafa Silva" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Çağrıyı aldı, o da en iyilerin stadyumuna geldi" ifadesine yer verildi. Rafa Silva'nın transfer videosunda telefonla biriyle konuştuğu ve "En iyi stadyuma mı gidiyorsun? Sıkı dur! Benim de sana bir sürprizim var. Ben de oraya geliyorum" dediği görüldü.

Taraftarlar meraktan yerinde duramıyor! Rafa Silva, telefonda kiminle konuştu?

KONUŞTUĞU KİŞİ DI MARIA MI?

Bu sözlerin ardından Portekizli futbolcunun telefonda kiminle konuştuğu merak edilmeye başladı. Sosyal medyada gündem olan video sonrasında karşıdaki kişinin Benfica'dan takım arkadaşı Angel Di Maria olduğu şeklinde yorumlar yapıldı. Bilindiği üzere Beşiktaş, uzun bir süredir Di Maria'nın transferini bitirebilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Taraftarlar meraktan yerinde duramıyor! Rafa Silva, telefonda kiminle konuştu?

YÖNETİCİDEN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Bunun yanı sıra Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Zeybek de dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Zeybek, X'te yaptığı paylaşımda Rafa Silva'nın videosunu alıntılayarak, "Sizce kiminle konuştu?" ifadelerini kullandı.

Taraftarlar meraktan yerinde duramıyor! Rafa Silva, telefonda kiminle konuştu?

MESAJLAR DA PAYLAŞILDI

Öte yandan Beşiktaş resmi İngilizce hesabı da, Rafa Silva'nın WhatsApp konuşması temalı bir gönderi paylaştı.

Taraftarlar meraktan yerinde duramıyor! Rafa Silva, telefonda kiminle konuştu?
Taraftarlar meraktan yerinde duramıyor! Rafa Silva, telefonda kiminle konuştu?

Angel Di Maria, Sosyal Medya, Rafa Silva, Beşiktaş, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarlar meraktan yerinde duramıyor! Rafa Silva, telefonda kiminle konuştu? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser: ALLAHIM mohammed salah olsun o delirt bizi çıldırt bizi KARTALIM 14 18 Yanıtla
    Ankara null: ferhat eser i kaile almayin beyin yok bunda 14 10 Sedat Bezmen: Salahın alt takımlarını kargoya vermişler kargocuyla konuşuyormuş :)) 8 8 ferhat eser: ankara null yaprağı eline verdim 24 saat ilgileniyosun beyin falan kalirmı bendee hiç kızım:)) 8 4 Ankara null: ferhat eser=iQ 00000 kaile almayin 1 2
  • YoH null: tamam söylüyorum beni aradı:D 11 4 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov: annesiyle konuşmuş. burda havalar çok iyi demiş 1 8 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: İyi bi futbolcu olsan beşiğe gelmezdim zaten 0 8 Yanıtla
  • Fırat Yanku: alacağı parayı nasıl ezecek onun planlarını yapıyor. 1 4 Yanıtla
  • Ali Güven: herşey olabilir kardeşim bu sene bizim senemiz 2 0 Yanıtla

10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:26:43. #1.13#
SON DAKİKA: Taraftarlar meraktan yerinde duramıyor! Rafa Silva, telefonda kiminle konuştu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement