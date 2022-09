Joao Pedro: Gruba galibiyetle başlamak devam edebilmek adına önemli

"Taraftarların ne kadar takımlarına bağlı olduğunu hissedebiliyorsunuz"

"Takımdan ayrı kalmak kolay değil"

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER - İSTANBUL,

Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro, yarın oynanacak Dinamo Kiev maçıyla ilgili, "Her maçı kazanmak için oynarız ve onun için sahada olacağız" dedi.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda yarın Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile mücadele edecek. Bu mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Brezilyalı futbolcu Pedro, "Önemli bir maça çıkacağız. Rakibimizi tanıyoruz, onlar da bizi tanıyor. Gruba galibiyetle başlamak devam edebilmek adına önemli olacak. Önemli bir turnuva, yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu. "TARAFTARLARIN NE KADAR TAKIMLARINA BAĞLI OLDUĞUNU HİSSEDEBİLİYORSUNUZ" Kadıköy 'ün inanılmaz bir atmosferi olduğunu ifade eden Pedro, "Buraya geldiğim andan itibaren taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu gördüm. Saha içinde olmak her zaman farklı. Gol attığım zaman hissettiğim duyguyu tarif edemem. Burada oynarken bile taraftarların ne kadar takımlarına bağlı olduğunu hissedebiliyorsunuz" şeklinde konuştu. "TAKIMDAN AYRI KALMAK KOLAY DEĞİL" Pedro, yaşadığı sakatlık öncesinde uzun bir süre sakatlık yaşamadığını ifade ederek, "Buraya da çok istekli gelmiştim. Takımdan ayrı kalmak kolay değil. Tedavi sürecinde elimizden geleni yaptık. Fiziksel olarak ilk maçta en iyi seviyemde değildim. 1 aydır takımdan ayrı olduğum için bir süreye ihtiyacım olması normal" dedi. Bir önceki maçta Kiev'e yenilerek elenmenin üzücü olduğunu vurgulayan Pedro, şu an başka bir turnuvada, sezonun farklı bir döneminde olduklarını vurgulayarak, "Her maçı kazanmak için oynarız ve onun için sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

Pedro, takımdaki rekabet için ise, "Her birimiz birbirimizin kalitesini yukarı çekeceğiz. Seçim yapmak ise hocamızın tercihi" diye konuştu.