Joao Pedro: Gruba galibiyetle başlamak devam edebilmek adına önemli - Son Dakika
Üye Girişi

Joao Pedro: Gruba galibiyetle başlamak devam edebilmek adına önemli

07.09.2022 12:23
Joao Pedro: Gruba galibiyetle başlamak devam edebilmek adına önemli

"Taraftarların ne kadar takımlarına bağlı olduğunu hissedebiliyorsunuz""Takımdan ayrı kalmak kolay değil"Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER - İSTANBUL, Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro, yarın oynanacak Dinamo Kiev maçıyla ilgili, "Her maçı kazanmak için oynarız ve onun için sahada olacağız" dedi.

"Taraftarların ne kadar takımlarına bağlı olduğunu hissedebiliyorsunuz"

"Takımdan ayrı kalmak kolay değil"

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER - İSTANBUL,

Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro, yarın oynanacak Dinamo Kiev maçıyla ilgili, "Her maçı kazanmak için oynarız ve onun için sahada olacağız" dedi.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda yarın Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile mücadele edecek. Bu mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Brezilyalı futbolcu Pedro, "Önemli bir maça çıkacağız. Rakibimizi tanıyoruz, onlar da bizi tanıyor. Gruba galibiyetle başlamak devam edebilmek adına önemli olacak. Önemli bir turnuva, yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu. "TARAFTARLARIN NE KADAR TAKIMLARINA BAĞLI OLDUĞUNU HİSSEDEBİLİYORSUNUZ" Kadıköy'ün inanılmaz bir atmosferi olduğunu ifade eden Pedro, "Buraya geldiğim andan itibaren taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu gördüm. Saha içinde olmak her zaman farklı. Gol attığım zaman hissettiğim duyguyu tarif edemem. Burada oynarken bile taraftarların ne kadar takımlarına bağlı olduğunu hissedebiliyorsunuz" şeklinde konuştu.  "TAKIMDAN AYRI KALMAK KOLAY DEĞİL" Pedro, yaşadığı sakatlık öncesinde uzun bir süre sakatlık yaşamadığını ifade ederek, "Buraya da çok istekli gelmiştim. Takımdan ayrı kalmak kolay değil. Tedavi sürecinde elimizden geleni yaptık. Fiziksel olarak ilk maçta en iyi seviyemde değildim. 1 aydır takımdan ayrı olduğum için bir süreye ihtiyacım olması normal" dedi.  Bir önceki maçta Kiev'e yenilerek elenmenin üzücü olduğunu vurgulayan Pedro, şu an başka bir turnuvada, sezonun farklı bir döneminde olduklarını vurgulayarak, "Her maçı kazanmak için oynarız ve onun için sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

Pedro, takımdaki rekabet için ise, "Her birimiz birbirimizin kalitesini yukarı çekeceğiz. Seçim yapmak ise hocamızın tercihi" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Jorge Jesus: 'Elendiğimiz döneme göre daha güçlüyüz' Jorge Jesus: 'Elendiğimiz döneme göre daha güçlüyüz' Joao Pedro: 'Galibiyetle başlamak önemli olacak' Joao Pedro: 'Galibiyetle başlamak önemli olacak'
Kaynak: DHA

Dinamo Kiev, Joao Pedro, Kiev, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Joao Pedro: Gruba galibiyetle başlamak devam edebilmek adına önemli - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
14:32 ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını açıkladı! İşte Dikey Geçiş Sınavı'nın kayıt tarihleri
14:26 Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı
14:18 Beşiktaş'ın İngiltere'den gelen kiralık yıldızı Nathon Redmond'ın maaşı belli oldu
14:13 Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
13:22 MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan seçim açıklaması: 1 ay öne alma ihtimali söz konusu olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:03:55. #1.11#
SON DAKİKA: Joao Pedro: Gruba galibiyetle başlamak devam edebilmek adına önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement