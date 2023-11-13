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TFF, Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'a temelli taşıyor! Bambaşka bir formatta oynanacak - Son Dakika

TFF, Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'a temelli taşıyor! Bambaşka bir formatta oynanacak

13.11.2023 15:15  - Güncelleme: 15:18

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan ile Süper Kupa maçlarını 5 yıl boyunca dörtlü bir turnuva olarak düzenleme formatı için görüşmelerini sürdürdüklerini açıkladı.

Uluslararası İşbirliği Platformu ile Körfez Araştırma Merkezi tarafından İstanbul'da düzenlenen Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC)- Türkiye Ekonomik Forumu'nda "GCC ve Türkiye'de Spor Sektörü ve Ekonomi" paneline TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA 2022 Katar Dünya Kupası İcra Kurulu Başkanı Nasser Fahad Al-Khater, Suudi Arabistan Spor Bakan Yardımcılığı, Stratejik Planlama ve Yatırım Danışmanı Naif I. AlDossary ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravine katıldı. Büyükekşi burada Süper Kupa'nın yeni formatıyla ilgili açıklamada bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN'DA DÖRTLÜ TURNUVA

Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde futbol son derece etkili, bu nedenle ülkelerin tanıtımı açısından da futbol büyük önem taşıyor. Suudi Arabistan ile Süper Kupa maçlarını 5 yıl boyunca dörtlü bir turnuva olarak düzenleme formatı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu modeli, İtalyanlar ve İspanyollar da Kral Kupası maçlarıyla yapıyor." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ DÜNYA SIRALAMASINDA 6. BASAMAK"

Suudi Arabistan'ın futbola çok büyük yatırım yaptığının altını çizen Büyükekşi, "Yaptığı dünyaca ünlü transferlerle de önemli bir pozisyon alıyorlar. Almanya, Abu Dabi ve Suudi Arabistan ile görüştük. Suudi Arabistan bizim için önemliydi çünkü dünyanın gözü Suudi Arabistan'da. 2034 yılında Dünya Kupası için başvurularını yaptılar. Biz de bu çalışmalarında kardeş ülkemizin yanınızdayız. Biz de Süper Kupa'nın dünyada birçok televizyon kanalında gösterilmesini sağlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamalarını tüm dünyaya göstermiş olmayı hedefliyoruz. Hedefimiz dünya sıralamasında Süper Lig'in 6. sıraya yerleşmesi. Ligimiz çok çekişmeli ve önemli maçlara sahne oluyor. Bunu yurt dışında da sergilemek istiyoruz. Takımlarımızın dünya markası olmalarını, tüm dünyadan taraftarları olmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan, Süper Kupa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'a temelli taşıyor! Bambaşka bir formatta oynanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF, Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'a temelli taşıyor! Bambaşka bir formatta oynanacak - Son Dakika
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