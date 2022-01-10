Tarihte bir benzeri hiç yaşanmadı! Üç büyük takım hocasız kaldı

Son olarak Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılması sonrası ilginç bir istatistik dikkat çekti. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Aslan da teknik direktörsüz kaldı.
Süper Lig tarihinde daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üçünün birden sezon devam ederken teknik direktör değişikliğine gittiği başka bir sezon bulunmuyor.
İlk olarak Beşiktaş'ta kötü gidişat sonrası Sergen Yalçın'la ayrılık kararı alınmıştı. Yalçın ile 5-0'lık Dortmund yenilgisinin ardından yollar ayrılmıştı.
Fenerbahçe'de ise 2. Vitor Pereira dönemi kısa sürmüştü. Beşiktaş karşısında Kadıköy'de alınan 2-2'lik beraberlik sonrası tartışılan Portekizli çalıştırıcı gönderilmişti.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'deki ayrılıkların ardından Galatasaray da 4. Fatih Terim dönemine son verdi. Ve böylece tarihte ilk kez üç büyük takım aynı sezonda hocasını değiştirdi.
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