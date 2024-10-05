Tarsus'ta 3. Kleopatra Bisiklet Festivali Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Tarsus'ta 3. Kleopatra Bisiklet Festivali Coşkuyla Başladı

Tarsus\'ta 3. Kleopatra Bisiklet Festivali Coşkuyla Başladı

Tarsus'ta düzenlenen '3. Kleopatra Bisiklet Festivali'ne 32 kentten 250 bisikletli katıldı. Festival, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve Tarsus'un tarihi değerlerinin tanıtımı amacıyla gerçekleştirildi.

05.10.2024 14:42  Güncelleme: 14:44
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Bisiklet tutkunları, Tarsus'ta düzenlenen '3. Kleopatra Bisiklet Festivali'nde buluştu. Festivale 32 kentten 250 bisikletli katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi ve Tarsus Bisiklet Topluluğu iş birliğinde 4-5- 6 Ekim tarihlerini kapsayan Kleopatra Bisiklet Festivali başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın da katıldığı açılışta, verilen startın ardından bisikletlerle tarihi Kleopatra Kapısından geçildi.

Tarsus'un tarihi ve turistik değerlerinin tanıtımı, sağlıklı bir ulaşım seçeneği olarak bisiklet kullanımının yaygınlaşmasıyla ilgili farkındalık oluşturulması amaçlanan festivale 32 kentten 250 bisikletli katıldı. Festival sayesinde bisiklet tutkunları, 3 gün boyunca hem tarihi ve turistik açıdan zengin Tarsus'u keşfedecek, hem de bisikletin sağlıklı bir ulaşım aracı olarak kullanımına ilişkin farkındalık oluşturacak.

"Bisiklet, son derece keyifli bir spor"

Festivalin açılışında konuşan Başkan Seçer, bisikletin son derece keyifli bir spor olduğunu belirterek, "Hem çevre dostu bir ulaşım aracı olduğu için, hem de gerçekten spor keyfi güzel olduğu için bisiklet kullanmamız gerekiyor. Hepinizi bisiklet sporunu yapmaya davet ediyorum" dedi. Bu yıl festivale Tarsus Belediyesi'nin de destek verdiğini ifade eden Seçer, iş birliğinin önemine değinerek, "Eğer bir olursak, ortak akılla yürürsek; gerçekten tek amacımız memleketimize, ülkemize, milletimize yarar sağlamaksa çok güzel işler çıkabilir. Bu nedenle buradayız. Bu nedenle sizlerleyiz. Burada olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

"Tarsus'ta bir şeylerin değiştiğini hissetmemiz lazım"

20 Ekim'de yapılacak Tarsus Yarı Maratonu'nu hatırlatan Seçer, bu tür etkinliklerin Tarsus için önemine değinerek, "Tarsus'ta bir şeylerin değiştiğini hissetmemiz lazım. Tarsus'a; Tarsus'un dışından hatta Türkiye'nin dışından ne kadar insan gelmesini sağlarsak Tarsus o derece büyür, o derece tanınan bir kent olur, refah artar. Tarsuslular bunu önemsemeli. Artık yeni bir anlayışla dönüp bakmalılar. Dışa açılmalılar. Bu tarz etkinliklerle insanları buraya getirip; Tarsus'u tanıtmak, tarihini, kültürünü, insanını, gastronomisini anlatmak sadece belediyelerin değil, hepimizin görevi" dedi.

Kasım ayında yapılacak Uluslararası Tarsus Festivali'ne de değinen Seçer, "Uluslararası Tarsus Festivali'nin bu yıl 3.'sünü yapacağız. Çok iyi ve çok keyifli olacak. Her geçen yıl içeriği daha da artıyor ve zenginleşiyor" diye konuştu.

Boltaç: "Tarsus, bisiklet kullanımına çok uygun bir kent"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da Tarsus'un bisiklet kullanımına çok uygun bir kent olduğunu ifade etti. Boltaç, "Her zaman her yerde karbon ayak izini azaltmak için bisiklet sürelim. Sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir gelecek istiyorsak bisiklet topluluğumuzla beraber her zaman bir arada olacağımızın bilinmesini istiyorum. Çok güzel dağlarımız ve çok güzel denizimiz var. Ama maalesef üzülerek söylüyorum ki bunu karbon salınımıyla kirletmeye çok meyilli bir kentiz. Ama hep birlikte bunu aşacağız" dedi.

Dr. Cerrahoğlu: "Bisikleti Tarsus'ta yaygınlaştırmayı başaracağız"

Festivalde Tarsus Bisiklet Topluluğu adına konuşan Dr. Ali Cerrahoğlu da bisikletli yaşamın önemine ve güzelliklerine değindi. Toplumda bisiklet kullanımının yaygınlaşması adına Büyükşehir Belediyesi ile Tarsus Belediyesi'nin önemli destekleri olduğunu vurgulayan Cerrahoğlu, "Sağlıklı, çevre dostu bir ulaşım şekli olan bisikleti Tarsus'ta yaygınlaştırmayı başaracağız. Yerel yönetimimiz her zaman yanımızda" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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