TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Bahçeşehir Koleji'ni kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Bahçeşehir Koleji'ni kutladı

28.04.2022 10:20
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Bahçeşehir Koleji'ni kutladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Bahçeşehir Koleji için kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Bahçeşehir Koleji için kutlama mesajı yayımladı.

Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "FIBA Avrupa Kupası'nda muhteşem bir zafere imza atarak şampiyon olan, ülkemize kulüpler bazında bir Avrupa kupası daha getiren Bahçeşehir Koleji Spor Kulübünü yürekten kutluyorum. Temsilcimizin kazandığı bu zafer, Türk kulüplerinin Avrupa kupalarındaki başarılarına yenisini eklemiş, basketbolumuzun ulaştığı yeri ve kalitesini perçinlemiştir. Ülkemizi Avrupa'da gururlandıran Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü sporcularını, teknik, idari kadroyu ve yöneticilerini tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Kulübün son yıllardaki yükselişine dikkati çeken Türkoğlu, "Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, son yıllarda organizasyon olarak örnek bir noktaya ulaşmakla kalmadı, basketbola yapılan planlı ve doğru yatırımla ne kadar başarılı olunacağını herkese ispat etti. Bu başarılı organizasyonun ortaya çıkmasında büyük emekleri olan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Sayın Enver Yücel ve Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Sayın Hüseyin Yücel'e Türk basketboluna duydukları güven ve katkıları için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Bahçeşehir Koleji'nde kupa coşkusu Bahçeşehir Koleji'nde kupa coşkusu

Bahçeşehir Koleji, Hidayet Türkoğlu, Bahçeşehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Bahçeşehir Koleji'ni kutladı - Son Dakika


Son Dakika
10:48 Düşük performansı etkili oldu! Beşiktaş, Domagoj Vida ile sözleşmesini yenilemeyecek
10:45 Arabasının camı kırılınca güvenlik kamerasını izledi! Gerçek bambaşka çıktı
10:26 En iyi yemek fotoğrafının kazananı 'Kebapçı' oldu
10:26 Demet Özdemir, giydiği mini elbise ile değil kolundaki saatle dikkat çekti! Fiyatı 176 bin TL
10:10 Ukrayna ordusu Rus kontrolü altında olan TV kulesini bombaladı! O anlar anbean kaydedildi
10:10 Binanın çatısında temizlik yapan çocuğu görenler hayrete düştü! Canını hiçe saydı
10:09 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti?
10:07 Putin yanlısı Rus gazeteciden Kazakistan'a skandal tehdit: Ukrayna'ya dikkatli bakın
03:32 İtalya'da çocuklara yalnızca babanın soyadının verilmesi 'ayrımcılık' olarak kabul edildi: Artık annenin soyadını da alabilecekler
09:59 Gıda fiyatlarındaki artış cep yakıyor! Ekmek 1 Mayıs'ta 4.5 TL olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 10:54:39. #1.12#
SON DAKİKA: TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Bahçeşehir Koleji'ni kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement