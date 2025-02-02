TBL 23. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
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TBL 23. Hafta Maç Sonuçları

TBL'de 5 maç oynandı, Ankaragücü-Finalspor maçı ertelendi. Sonuçlar burada.

02.02.2025 20:46
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftasına 5 maçla devam edildi. Bugün oynanması planlanan MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Finalspor mücadelesi ise ertelendi.

Ligde yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor: 86-76

Pizzabulls Co Basket-Çayırova Belediyesi: 74-75

Trabzonspor-Bandırma Bordo Basketbol: 97-70

Kapaklıspor-iLab Basketbol: 73-95

Haremspor- Konya Büyükşehir Belediyespor: 96-83

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TBL 23. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika

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