Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftasına 5 maçla devam edildi. Bugün oynanması planlanan MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Finalspor mücadelesi ise ertelendi.
Ligde yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor: 86-76
Pizzabulls Co Basket-Çayırova Belediyesi: 74-75
Trabzonspor-Bandırma Bordo Basketbol: 97-70
Kapaklıspor-iLab Basketbol: 73-95
Haremspor- Konya Büyükşehir Belediyespor: 96-83
Son Dakika › Spor › TBL 23. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
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