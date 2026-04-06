Tedesco: Penaltıya İhtiyacımız Yoktu

06.04.2026 00:19
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Tedesco, galibiyet için penaltıya ihtiyaçları olmadığını vurguladı.

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Bugün galip gelmek için penaltıya ihtiyacımız yoktu. Net pozisyonlarımız vardı. Nene'nin 5 metreden kaçırdığı pozisyon vardı. Karşı karşıya kaldığımız pozisyonlar vardı. İyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. İyi bir galibiyet aldık" dedi.

Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe derbi maçta sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir dönemden geçtiklerini ve milli arada sıkı çalıştıklarını belirten Tedesco, "Ben oyuncuların nereden geldiklerine, milletlerine bakmıyorum. Benim için önemli olan bu değil, performans. Önümüzdeki maçlardan birisinde 6 Türk oyuncuyla oynayabiliriz. İsmail antrenmanda sert bir darbe almıştı. Yürümekte bile zorlanıyordu, kulübede olmak için ilaç almak istedi. Nene 3 gol atmıştı. Musaba iyi bir performans sergiliyordu. Kanatlarda bu oyuncularla oynamaya karar verdim. Semedo ve Skriniar sakatlıktan döndü. Milan sadece 2 gün antrenman yaptı. Kendisi büyük bir karakter. Maç sonu kutlamamın sebebi bunlardı. Zor bir dönemden geçiyorduk. 2 hafta boyunca sıkı çalıştık. Bugün galibiyet aldığımız için çok mutluyum. Hem takım hem taraftar için önemliydi. Bunun bilincinde olduğum için maçtan sonra duygularımı dışarı vurmak istedim" ifadelerini kullandı.

İyi bir performans sergilediklerini söyleyen 40 yaşındaki İtalyan teknik adam, "Hakemlerle problem yaşamıyorum. Sarı kart gördüğüm pozisyonda Cerny dışarı çıkmıştı, düşeceğini hissettim onu tuttum. Bu yüzden sarı kart gördüm. Bugün galip gelmek için penaltıya ihtiyacımız yoktu. Net pozisyonlarımız vardı. Nene'nin 5 metreden kaçırdığı pozisyon vardı. Karşı karşıya kaldığımız pozisyonlar vardı. İyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. İyi bir galibiyet aldık. Son haftalardaki performansları baz alırsak Beşiktaş ve Trabzonspor ligin tepesindeki takımlar. Son zamanlarda bir tek Galatasaray'a kaybettiler. Ocak ayında iyi transferler yaptılar, güçlendiler. İyi bir dönemdelerdi. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Penaltı için bir şey söyleyemem. Hakem düdüğü çaldıktan sonra ben yargılayamam" şeklinde konuştu.

İkinci yarının ortalarında Talisca'nın gücünün azaldığını ve oyundan onun için çıkarttığını belirten Tedesco, "Talisca iyi bir performans sergiledi. 60'ıncı dakika civarı biraz gücünün azaldığını hissettim. Sıdiki'nin güç katabileceğini hissettim. Savunma arkasına koşular yapmamız gerekiyordu. O dakikada taze bir oyuncu almayı düşündük. Hem de Uduokhai'yi ikili mücadelelere sokmak istedik. Talisca, 5-6 haftalık bir sakatlıktan çıkmıştı" dedi.

Golün ardından tribünlerde birini işaret etmesi sorulan Tedesco, "Kerem'in oyuna girmesini isteyen bir küçük çocuk vardı. Onu işaret ettim. Asensio'nun durumunun ciddi olmamasını umuyorum. İlk izlenim ciddi olmadığı yönünde. Yarın ya da bir sonraki gün 2'nci MR'ı çekince net bir izlenim olacak. İlk izlenim çok negatif değil. O olmazsa İsmail var, Fred var, Talisca 10 numara oynayabiliyor. Sakatlıklar işimizin bir parçası. Asensio bizim için çok önemli" diye konuştu.

Fransız orta saha oyuncusu Ngolo Kante'nin bugün harika bir performans sergilediğini söyleyen Domenico Tedesco, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kante bugün harika performans sergiledi. 2'nci toplarda çok güçlüydü. Beşiktaş'ın en güçlü yönü uzun toplar sonrası ikinci topları alıp kontra yapmak. Bunu yaparken de kaliteli oyuncuları var. Kante hep ordaydı. İleri top taşıma anlamında da iyiydi. Belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Herkesin zamana ihtiyacı vardır. Kendisinin de öyle. Milli arada bizle değildi. Milli takıma çağırılmıştı. Burada oyuncularla şiddetli 1-2 hafta geçirdi. Çok çalıştık. Ceza sahası içinde savunma yapmayı ve ortaları engellemeyi çalıştık. Oyuncularım buralarda çok iyiydi. Derbilerde gol yememek galibiyete giden yolu açıyor. Özellikle ofansif anlamda iyi olan bir takımdan gol yememek galibiyetin yolunu açıyor. Ederson da iyi bir performans gösterdi. Oh'un bir kafası vardı. Sadece kendisi değil takımın geri kalanı da aynı şekilde iyiydi."

Her maçı kazanmaları gerektiğine dikkat çeken Tedesco, sözlerini şöyle noktaladı:

"Her şey mükemmel değil. Daha hızlı oynamamız gerekiyor. Bugün de hızlı başlamak istedik. İlk yarı oyun kurulumunda sıkıntı yaşadığımız anlar vardı. İkinci yarı bazı şeyleri adapte etmemiz gerekti. Her şeyin mükemmel olması için girdiğimiz pozisyonlarda gol atmamız gerekiyordu. 1-2 gol yiyebilirdik diyebilirsiniz ama bizim girdiğimiz pozisyonlardan 3-4 tanesi gol olmalıydı. Baskı bu oyunun bir parçası. Bazen itici de oluyor. Her maçı kazanmamız gerekiyor. Kaybettiğimiz zaman bir anda her şey felaket oluyor. Karagümrük maçı sonrası bizim için kolay değildi. Konuşmalar ve antrenmanlarla 2-3 gün sonra takım hayata döndü. Devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde hala çok fazla maç var. 5 maç ve Türkiye Kupası var. Sezon çok ateşli diyebiliriz."

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
