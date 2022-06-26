Müsabakanın üçüncü periyodu sonunda da üstünlüğü elinde Fenerbahçe, final çeyreğine 51-36 önde girmiş oldu. Maçın son çeyreğinde Galatasaray geri dönmeye çalışsa da karşılaşmadan 64-50 galip ayrılan Fenerbahçe, seride durumu 1-1 yaptı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final - Son Dakika

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