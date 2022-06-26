Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final - Son Dakika
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

26.06.2022 18:38

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, Galatasaray Tunç Holding'i 64-50 mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi.

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, Galatasaray Tunç Holding'i 64-50 mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Fenerbahçe, 16-7 önde tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci periyotta da rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler, devre arasına 35-24'lük avantajla girdi.

Müsabakanın üçüncü periyodu sonunda da üstünlüğü elinde Fenerbahçe, final çeyreğine 51-36 önde girmiş oldu. Maçın son çeyreğinde Galatasaray geri dönmeye çalışsa da karşılaşmadan 64-50 galip ayrılan Fenerbahçe, seride durumu 1-1 yaptı.

İki takım, yarın Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda serinin üçüncü maçında kozlarını paylaşacak. Bu müsabakayı kazanacak takım, finalde Gazişehir Gaziantep'in rakibi olacak.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final - Son Dakika
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