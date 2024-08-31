Tekirdağ'da 8. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları Başlıyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da 8. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları Başlıyor

Tekirdağ'da yarın başlayacak 8. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları'nda 12 ülkeden 210 sporcu Marmara Denizi'nde yelken açacak. Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken Kulübü iş birliğiyle düzenlenecek yarışlarda, 31 kulüpten 210 sporcu mücadele edecek. Organizasyon, 5 Eylül'deki ödül töreniyle sona erecek. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, tüm Tekirdağlıları yarışları izlemeye davet etti.

31.08.2024 11:47
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Tekirdağ'da yarın başlayacak 8. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları'nda 12 ülkeden 210 sporcu Marmara Denizi'nde yelken açacak.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken Kulübü iş birliğiyle düzenlenecek 8. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları'nda; Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Umman, Cezayir, Tunus, Bulgaristan, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Kuveyt ve Katar'ı temsilen 31 kulüpten 210 sporcu mücadele edecek.

Yarın açılış töreniyle başlayacak organizasyon, 5 Eylül'deki ödül töreniyle sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, yüzlerce sporcunun madalya mücadelesi vereceği şampiyonanın hayırlı olmasını dileyerek tüm Tekirdağlıları bu heyecanı paylaşmak için yarışları izlemeye davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tekirdağ'da 8. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları Başlıyor - Son Dakika

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