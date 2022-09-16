Avrupa'da süper gece! UEFA ülke sıralamasında Yunanistan'ı geride bıraktık - Son Dakika
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Avrupa'da süper gece! UEFA ülke sıralamasında Yunanistan'ı geride bıraktık

16.09.2022 00:31
Avrupa'da süper gece! UEFA ülke sıralamasında Yunanistan'ı geride bıraktık

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz haftayı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamladı. Türkiye, Yunanistan'ı geride bırakarak UEFA ülke puan sıralamasında 19. sıraya yerleşti.

Türk takımları bu hafta Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mağlubiyet yüzü görmedi. 4 temsilcimiz aldığı başarılı sonuçların ardından Türkiye, UEFA sıralamasında basamak atladı.

AVRUPA'DA GURUR GECESİ

Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederken Fenerbahçe de zorlu Rennes deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor, deplasmanda Cluj'u tek golle geçti. Başakşehir ise Fiorentina'yı 3-0 yenerek adeta Avrupa'da gövde gösterisi yaptı.

UEFA SIRALAMASINDA YUNANİSTAN'I GEÇTİK

Alınan bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA puan sıralamasında bir basamak daha yükseldi. Geçen hafta İsrail'i geçen Türkiye, bu hafta temsilcilerimizin aldığı başarılı sonuçlarla Yunanistan'ı da geride bıraktı ve 19. sıraya yükseldi.

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