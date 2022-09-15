Temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes'e konuk oluyor! İlk 11'ler açıklandı - Son Dakika
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Temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes'e konuk oluyor! İlk 11'ler açıklandı

15.09.2022 20:44
Temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes'e konuk oluyor! İlk 11'ler açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fransa'da Rennes deplasmanına çıkıyor. Saat 22.00'de başlayacak mücadelede Belarus'tan Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.

Rennes ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Roazhon Park'ta karşı karşıya geliyor. Gruplara Dinamo Kiev galibiyetiyle başlayan temsilcimiz, Fransız ekibi karşısında da liderlik yolunda avantaj sağlayacağı bir skor kazanmak istiyor.

EKSİKLER

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 5 isim yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos, Novak ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Henrique, Szalai, Peres, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Lincoln, King, Batshuayi

Rennes (Muhtemel): Mandanda, Traore, Rodon, Theate, Meling, Majer, Ugochukwu, Bourigeaud, Sulemana, Gouiri, Terrier

YORUMLAR
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Son Dakika Spor Temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes'e konuk oluyor! İlk 11'ler açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes'e konuk oluyor! İlk 11'ler açıklandı - Son Dakika
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