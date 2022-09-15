Rennes ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Roazhon Park'ta karşı karşıya geliyor. Gruplara Dinamo Kiev galibiyetiyle başlayan temsilcimiz, Fransız ekibi karşısında da liderlik yolunda avantaj sağlayacağı bir skor kazanmak istiyor.
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 5 isim yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos, Novak ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Henrique, Szalai, Peres, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Lincoln, King, Batshuayi
Rennes (Muhtemel): Mandanda, Traore, Rodon, Theate, Meling, Majer, Ugochukwu, Bourigeaud, Sulemana, Gouiri, Terrier
Son Dakika › Spor › Temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes'e konuk oluyor! İlk 11'ler açıklandı - Son Dakika