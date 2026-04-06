Türk futbolunda neler oluyor? Süper Lig devinden olay hamle

Fenerbahçe derbisinde verilen tartışmalı penaltı kararının ardından Beşiktaş cephesinden tepkiler sürüyor. Siyah-beyazlılar bu kez tepkisini pankartla gösterdi.
Beşiktaş camiası, derbinin uzatma dakikalarında verilen penaltı kararına sert tepki göstermişti. Karşılaşma sonrası başkan Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcular hakem yönetimini eleştirmişti.
Tepkiler sadece açıklamalarla sınırlı kalmadı. Sabah saatlerinde Tüpraş Stadyumu’nun dış cephesine “Kukla VAR” yazılı pankart asıldı. Sosyal medyada da geniş yankı bulan karar sonrası Beşiktaş cephesinin tepkisinin sürdüğü görüldü.
