TFF 2. Lig\'de 20. Hafta Maç Sonuçları

TFF 2. Lig'de 20. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.
Beyaz ve Kırmızı Grup'ta sekizer maç yapıldı. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Vanspor FK- Bucaspor 1928: 1-0
Diyarbekirspor- Adıyaman FK: 2-0
Hes İlaç Afyonspor-Serik Belediyespor: 1-2
Esenler Erokspor- Kırşehir Futbol: 4-2
Nazilli Belediyespor- Altınordu: 1-1
Ankaraspor- Beyoğlu Yeni Çarşı: 3-2
Karacabey Belediyespor- Ankara Demirspor: 1-3
Yeni Mersin İdmanyurdu- Bursaspor: 2-0
Kırmızı Grup:
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-İskenderunspor: 2-1
Düzce Can Düzcespor- Uşakspor: 6-0
Sarıyer-Belediye Derincespor: 0-1
Denizlispor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Somaspor- Isparta 32: 0-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 2-1
GMG Kastamonuspor-Etimesgut Belediyespor: 0-1
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