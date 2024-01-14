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TFF 2. Lig'de 20. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
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TFF 2. Lig'de 20. Hafta Maç Sonuçları

TFF 2. Lig'de 20. hafta maçları tamamlandı. Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekildedir: Beyaz Grup: Vanspor FK-Bucaspor 1928: 1-0, Diyarbekirspor-Adıyaman FK: 2-0, Hes İlaç Afyonspor-Serik Belediyespor: 1-2, Esenler Erokspor-Kırşehir Futbol: 4-2, Nazilli Belediyespor-Altınordu: 1-1, Ankaraspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 3-2, Karacabey Belediyespor-Ankara Demirspor: 1-3, Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor: 2-0. Kırmızı Grup: Motolux 68 Aksaray Belediyespor-İskenderunspor: 2-1, Düzce Can Düzcespor-Uşakspor: 6-0, Sarıyer-Belediye Derincespor: 0-1, Denizlispor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1, Menemen FK-Karaman FK: 1-1, Somaspor-Isparta 32: 0-1, Alagöz Holding Iğdır FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 2-1, GMG Kastamonuspor-Etimesgut Belediyespor: 0-1.

TFF 2. Lig\'de 20. Hafta Maç Sonuçları
14.01.2024 - 16:23,
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TFF 2. Lig'de 20. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta sekizer maç yapıldı. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Vanspor FK- Bucaspor 1928: 1-0

Diyarbekirspor- Adıyaman FK: 2-0

Hes İlaç Afyonspor-Serik Belediyespor: 1-2

Esenler Erokspor- Kırşehir Futbol: 4-2

Nazilli Belediyespor- Altınordu: 1-1

Ankaraspor- Beyoğlu Yeni Çarşı: 3-2

Karacabey Belediyespor- Ankara Demirspor: 1-3

Yeni Mersin İdmanyurdu- Bursaspor: 2-0

Kırmızı Grup:

Motolux 68 Aksaray Belediyespor-İskenderunspor: 2-1

Düzce Can Düzcespor- Uşakspor: 6-0

Sarıyer-Belediye Derincespor: 0-1

Denizlispor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Menemen FK- Karaman FK: 1-1

Somaspor- Isparta 32: 0-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 2-1

GMG Kastamonuspor-Etimesgut Belediyespor: 0-1

Kaynak: AA
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