TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonu son hafta maçları yarın oynanacak - Son Dakika
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TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonu son hafta maçları yarın oynanacak

TFF 2. Lig\'de 2023-2024 sezonu son hafta maçları yarın oynanacak

TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonunda 38. ve son hafta maçları yarın oynanacak. Beyaz ve Kırmızı Grup'ta lider olan takımlar 1. Lig'e yükselecek, son 4 sırayı alanlar ise TFF 3. Lig'e düşecek. Play-off maçları ise 9 Mayıs Perşembe günü başlayacak ve 2 Haziran Pazar günü final müsabakasıyla tamamlanacak. Kırmızı Grup'ta lider durumda bulunan Amed Sportif Faaliyetler ile GMG Kastamonuspor arasında puan eşitliği olduğunda sıralama genel averaja göre belirlenecek. Düşme ihtimali bulunan takımlar ise son hafta maçlarının ardından belli olacak.

03.05.2024 09:23  Güncelleme: 09:27
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TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonunda 38. ve son hafta maçları yarın oynanacak.

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta on dokuzar takımın yer aldığı ligin liderleri adlarını 1. Lig'e yazdıracak. Birincileri takip eden beşer takım da 1. Lig'e yükselecek 3. ve son ekip olma mücadelesine çıkacak. Gruplarında son 4 sırayı alanlar da TFF 3. Lig'e gerileyecek.

Ligin 38. hafta maçları yarın saat 15.00'te başlayacak

9 Mayıs Perşembe günü 1. tur maçlarıyla başlayacak play-off, 2 Haziran Pazar günkü final müsabakasıyla tamamlanacak.

Beyaz Grup

Beyaz Grup'ta son haftaya 80 puanla lider giren Esenler Erokspor'un Serik Belediyespor'a konuk olacağı haftada 78 puanla ikinci durumdaki AcnTurk Sigorta Vanspor da ligden düşmesi kesinleşen Bursaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Esenler Erokspor, haftayı 1 puanla kapatsa bile adını 1. Lig'e yazdıracak.

İlk 2 sıradaki takımdan birinin doğrudan 3. tura yükseleceği grupta Bucaspor 1928, 1461 Trabzon FK, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu ve Ankaraspor play-off oynamayı garantiledi.

Adıyaman FK, Bursaspor, Kırşehir Futbol ve Zonguldak Kömürspor lige veda eden takımlar oldu.

Kırmızı Grup

Amed Sportif Faaliyetler'in GMG Kastamonuspor'u 3 puan önünde lider durumda bulunduğu Kırmızı Grup'un son haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Menemen FK'yi konuk ederken, GMG Kastamonuspor, Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor deplasmanında puan arayacak.

Yarınki maçların ardından bu iki takım arasında puan eşitliğinde sıralamayı genel averaj belirleyecek. Son hafta öncesinde Amed Sportif Faaliyetler'in averajı 47, GMG Kastamonuspor'un ise 37.

Alagöz Holding Iğdır FK, Menemen FK, Anagold 24Erzincanspor ile İskenderunspor play-off oynamayı garantiledi.

Uşakspor ve Denizlispor'un ardından lige veda edecek 2 ekip yarınki maçların ardından belli olacak. Son hafta öncesinde 36 puanlı Düzce Cam Düzcespor, 37 puana sahip Belediye Derincespor, 38 puanlı Sarıyer ve 39 puana sahip Etimesgut Belediyespor'un düşme ihtimali bulunuyor.

Kaynak: AA

GMG Kastamonuspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonu son hafta maçları yarın oynanacak - Son Dakika

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