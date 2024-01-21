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TFF 2. Lig'de 21. hafta maçları tamamlandı - Son Dakika
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TFF 2. Lig'de 21. hafta maçları tamamlandı

TFF 2. Lig'de 21. hafta maçları sona erdi. Beyaz Grup'ta oynanan maçlarda Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri, Nazilli Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. Zonguldak Kömürspor ise 1461 Trabzon'a 4-2 yenildi. Kırklarelispor, Esenler Erokspor karşısında 1-2 mağlup oldu. Kırmızı Grup'ta ise Uşakspor, Motolux 68 Aksaray Belediyespor'a 0-3 kaybetti. Anagold 24Erzincanspor ise GMG Kastamonuspor'u 2-1 yendi. Karaman FK, Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig\'de 21. hafta maçları tamamlandı
21.01.2024 - 16:33,
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TFF 2. Lig'de 21. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.

Karşılaşmalarda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri- Nazilli Belediyespor: 2-0

Zonguldak Kömürspor- 1461 Trabzon: 2-4

Kırklarelispor- Esenler Erokspor: 1-2

Kırşehir Futbol-Hes İlaç Afyonspor: 1-1

Adıyaman FK-Vefa Group Vanspor: 1-3

Bucaspor 1928-Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-2

Bursaspor- Karacabey Belediyespor: 1-2

Kırmızı Grup:

Uşakspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-3

Fethiyespor- İnegölspor: 0-0

Anagold 24Erzincanspor- GMG Kastamonuspor: 2-1

Isparta 32 Spor- Menemen FK: 1-2

Karaman FK- Denizlispor: 1-0

Amed Sportif Faaliyetleri- Sarıyer: 3-1

Belediye Derincespor- Düzce Cam Düzcespor: 0-0

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor TFF 2. Lig'de 21. hafta maçları tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig'de 21. hafta maçları tamamlandı - Son Dakika
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