TFF 2. Lig\'de 21. hafta maçları tamamlandı

TFF 2. Lig'de 21. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.
Karşılaşmalarda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri- Nazilli Belediyespor: 2-0
Zonguldak Kömürspor- 1461 Trabzon: 2-4
Kırklarelispor- Esenler Erokspor: 1-2
Kırşehir Futbol-Hes İlaç Afyonspor: 1-1
Adıyaman FK-Vefa Group Vanspor: 1-3
Bucaspor 1928-Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-2
Bursaspor- Karacabey Belediyespor: 1-2
Kırmızı Grup:
Uşakspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-3
Fethiyespor- İnegölspor: 0-0
Anagold 24Erzincanspor- GMG Kastamonuspor: 2-1
Isparta 32 Spor- Menemen FK: 1-2
Karaman FK- Denizlispor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetleri- Sarıyer: 3-1
Belediye Derincespor- Düzce Cam Düzcespor: 0-0
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