TFF 2. Lig'de Esenler Erokspor ve Amed Sportif Faaliyetler TFF 1. Lig'e yükseldi - Son Dakika
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TFF 2. Lig'de Esenler Erokspor ve Amed Sportif Faaliyetler TFF 1. Lig'e yükseldi

TFF 2. Lig\'de Esenler Erokspor ve Amed Sportif Faaliyetler TFF 1. Lig\'e yükseldi

TFF 2. Lig'de 38. hafta sonunda Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler normal sezonu lider tamamlayarak TFF 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı. Küme düşme hattındaki Düzce Cam Düzcespor, İskenderunspor ile berabere kalarak küme düştü. Puan durumu tablosu da açıklandı.

04.05.2024 17:59
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TFF 2. Lig'de 38. hafta mücadelelerinin tamamlanmasının ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler normal sezonu lider tamamlayarak TFF 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.

Kırmızı Grup'ta küme düşme hattındaki ekiplerden Düzce Cam Düzcespor, İskenderunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 37 puanla küme düştü.

Belediye Derincespor, evinde Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek puanını 40 yaparken, sahasında İnegölspor ile 1-1 berabere kalarak ligi 40 puanla tamamlayan Etimesgut Belediyespor, ikili averajda rakibinin gerisinde kaldı.

Etimesgut Belediyespor; Uşakspor, Denizlispor ve Düzcespor'la TFF 3. Lig'e düşen bir diğer ekip oldu.

Vanspor sahadan çekildi

Ligin son haftasına lider Esenler Erokspor'un 2 puan gerisinde giren AcnTurk Sigorta Vanspor; Serik Belediyespor'un Esenler Erokspor mücadelesine 19 yaş altı takımıyla çıktığını belirterek sahadan çekildi.

Puan durumu

TFF 2. Lig'de 38. hafta maçlarının oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.ESENLER EROKSPOR36265583295483
2.ACNTURK SİGORTA VANSPOR35246563342978
3.BUCASPOR 1928362110554252973
4.1461 TRABZON FK36219671393272
5.ANKARASPOR361513845351058
6.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU3616101050361458
7.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI36157144738952
8.KARACABEY BELEDİYESPOR361312114337651
9.ANKARA DEMİRSPOR36155164346-350
10.DİYARBEKİRSPOR36129153941-245
11.KIRKLARELİSPOR361111143341-844
12.ALTINORDU361013134539643
13. HES İLAÇ AFYONSPOR361012142538-1342
14.SERİK BELEDİYESPOR361010162945-1640
15.NAZİLLİ BELEDİYESPOR36119163857-1939
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR36118174157-1638
17.KIRŞEHİR FUTBOL SK3658233876-3823
18.BURSASPOR3558222564-3920
19.ADIYAMAN FK3647252863-3519
NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER36249373264781
2.GMG KASTAMONUSPOR36239463263778
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK362111470274374
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR36199856332366
5.MENEMEN FK36198967412665
6.İSKENDERUNSPOR361861262471560
7.ISPARTA 32 SPOR36173163952-1354
8.SOMASPOR36148144242050
9.İNEGÖLSPOR361310134647-149
10.FETHİYESPOR361014124646044
11.KARAMAN FK36119164061-2142
12.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR361012142930-142
13.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR361012144446-242
14.SARIYER361011154646041
15.BELEDİYE DERİNCESPOR361010163843-540
16.ETİMESGUT BELEDİYESPOR36117182538-1340
17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR36910174263-2137
18.DENİZLİSPOR3688203757-2032
19.UŞAKSPOR36123314108-945

Kaynak: AA

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