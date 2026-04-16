TFF 3 Kulübe Para Cezası Verdi - Son Dakika
TFF 3 Kulübe Para Cezası Verdi

16.04.2026 23:33
PFDK, Trabzonspor, Kocaelispor ve Kayserispor'a para cezası verirken, Burak Yılmaz'a da men cezası uyguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasına göre kurul, çeşitli sebeplerle Trabzonspor'a 1 milyon 120 bin, Kocaelispor'a 1 milyon 100 bin, Zecorner Kayserispor'a 820 bin lira para cezasına hükmetti.

PFDK, açıklamalarından dolayı teknik direktör Burak Yılmaz'a 2 resmi müsabakadan men, 75 gün hak mahrumiyeti ve toplam 1 milyon 160 bin lira cezası kararı aldı.

Göztepe'den kaleci antrenörü Vanja Ivesa'ya 1 maç men ve 80 bin lira para cezasına hükmeden kurul, Galatasaray Kulübü görevlisi Ali Yiğit Buruk'a 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Kayserispor, Galatasaray ve Kocaelispor'un bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartları da bir sonraki maç için bloke edildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 3 Kulübe Para Cezası Verdi - Son Dakika

SON DAKİKA: TFF 3 Kulübe Para Cezası Verdi - Son Dakika
