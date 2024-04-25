TFF 3. Lig 2. Grup ve 4. Grup Maçlarının Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
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TFF 3. Lig 2. Grup ve 4. Grup Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

TFF 3. Lig 2. Grup ve 4. Grup Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Eynesil Belediyespor-Elazığspor ve 23 Elazığ FK-Sebat Gençlikspor maçlarının hakemlerini açıkladı.

25.04.2024 13:28  Güncelleme: 13:31
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TFF 3. Lig 2. Grup'un 30. haftasında oynanacak Eynesil Belediyespor- Elazığspor maçını Bursa Bölgesi B Klasman Hakemi Hasan Kaçar, TFF 3. Lig 4. Grup'un 30. haftasında yapılacak 23 Elazığ FK-Sebat Gençlikspor müsabakası da Adana Bölgesi B Klasman Hakemi Tarık Güldal yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig'de cumartesi günü oynanacak olan müsabakaların hakemlerini açıkladı. MHK'nın yaptığı atamalara göre, TFF 3. Lig 2. Grup'un 30. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü Eynesil İlçe Stadı'nda oynanacak olan Eynesil Belediyespor - Elazığspor maçını Bursa Bölgesi B Klasman Hakemi Hasan Kaçar yönetecek. Hakem Kaçar'ın yardımcılıklarını ise Çanakkale Bölgesi'nden Tuncay Ercan ile yine Bursa Bölgesi'nden Oğuzhan Yazır yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak ise Balıkesir Bölgesi'nden Talha Öztürk görevlendirildi.

TFF 3. Lig 4. Grup'un 30. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü Elazığ Doğukent Stadı'nda oynanacak olan 23 Elazığ FK- Sebat Gençlikspor müsabakasında Adana Bölgesi B Klasman Hakemi Tarık Güldal düdük çalacak. Hakem Güldal'ın yardımcılıklarını ise Osmaniye Bölgesi'nden Feyzullah Çimen ile Hatay Bölgesi'nden Rüştü Muhammed Orcan bayrak sallayacak. Niğde Bölgesi'nden Kemal Savaş ise 4. hakem olarak görev yapacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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