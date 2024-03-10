TFF 3. Lig'de 23. hafta mücadeleleri 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Kırıkkalegücü- Küçükçekmece Sinopspor: 1-1
Gümüşhane Sportif Faaliyetler- Malatya Arguvan SK: 1-0
Ayvalıkgücü Belediyespor- Tarsus İdman Yurdu: 2-1
Edirnespor-Talasgücü Belediyespor: 1-0
Kepezspor-52 Orduspor FK: 2-0
2. Grup:
TPAO Batman Petrolspor- Efeler 09: 2-2
Pazarspor-Hacettepe 1945 SK: 1-0
Amasyaspor-Sapanca Gençlikspor: 1-0
3Gen Holding Elazığspor- Karşıyaka: 3-2
Ergene Velimeşespor- Kelkit Hürriyetspor: 0-0
3. Grup:
Onvo Ağrı 1970-Osmaniyespor FK: 2-1
Darıca Gençlerbirliği-Fatsa Belediyespor: 0-1
Merkür Jet Erbaaspor-Bornova 1877: 1-2
Silivrispor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-0
Belediye Kütahyaspor- Bayburt Özel İdare: 1-1
Akhisarspor-Karaköprü Belediyespor: 1-2
4. Grup:
Siirt İl Özel İdaresi- Balıkesirspor: 0-1
Orduspor 1967- Bursa Yıldırımspor: 0-0
Armoni Alanya Kestelspor- İdaş Çatalcaspor: 4-3
Muş 1984 Muşspor- Nevşehir Belediyespor: 0-0
Sebat Gençlikspor-Bitexen Adana 1954 FK: 3-1
Son Dakika › Spor › TFF 3. Lig'de 23. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
Manisa Süper Amatör Küme C Grubu Ali Kaya Sezonunda Selendi Belediyespor evinde ağırladığı Salihli 1954 Spor'u 9-1 yendi. Rakip takımın maçın 70. dakikasında sakatlıklardan dolayı sahada 8 kişi kalmasının ardından Selendi Belediyespor takımı da 3 oyuncusunu saha dışına alarak fair play hareketinde bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin ABB Başkan adayı Mansur Yavaş, bir önceki dönem başkente güzel hizmetler yapmak için seçildiklerini belirterek, 'Birilerine para, rant kazandırmak için seçilmedik.' dedi. Yavaş, CHP'nin Keçiören Belediye Başkan adayı Mesut Özarslan ile Bağlum Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, 'Birilerine para, rant kazandırmak için seçilmedik, Ankara'ya güzel hizmet yapmak için seçildik.' ifadelerini kullandı.
TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Hacettepe 1945 Spor Kulübünü Emre Turan'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Maçta sarı kart gören oyuncular ise Hakan Bozkurt, Gürkan Alver, Hasan Küçcük ve Muhammet Çavuşoğlu oldu.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 30. haftasında oynanan Serik Belediyespor maçının hakem kararlarıyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp, hakemlerin kulübün emeklerini hiçe saydığını belirterek TFF'yi göreve çağırdı.
Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK'ye 2-0 yenildi. Teknik direktör Tahsin Tam, mağlubiyet sonrası öz eleştiri yapılması gerektiğini belirtti. Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise hakem Erkan Özdamar'ın değerli bir hakem olduğunu söyledi ve takımının defansif oyununu vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası İstikbal SNX Türkiye etabı, Kayseri'de gerçekleştirildi. 870 metre uzunluğundaki pistte 8 ülkeden 16 sporcu yarıştı. Norveçli Magnus Reiten birinci, ABD'li Jesse Kirchmeyer ikinci ve Avusturyalı Elias Bacher üçüncü oldu. Ödüller, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından verildi.
Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında forma giyen ve sakatlığının ardından sahalara geri dönen Merih Demiral'ın bıyık bırakması sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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