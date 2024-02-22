TFF 3. Lig\'de hafta sonu oynanacak maçların hakemleri açıklandı

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TFF 3. Lig'de hafta sonu oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig'de haftasonu oynanacak olan müsabakaların hakemlerini açıkladı.

MHK'nın yaptığı atamalara göre, TFF 3. Lig 2. Grup'un 21. Haftası'nda 25 Şubat Pazar günü Silifke Şehir Stadı'nda oynanacak olan Silifke Belediyespor- Elazığspor maçını İstanbul Bölgesi C Klasman Hakemi Recep Buğra Çetin yönetecek. Hakem Çetin'in yardımcılıklarını ise yine İstanbul Bölgesi'nden Berk Tezcan ve Hüseyin Can yapacaklar. Müsabakada 4. hakem olarak ise Edirne Bölgesi'nden Gökhan Şenel görevlendirildi.

TFF 3. Lig 4. Grup'un 21. Haftası'nda 25 Şubat Pazar günü Elazığ Doğukent Stadı'nda oynanacak olan 23 Elazığ FK- İdaş Çatalcaspor müsabakasında Balıkesir Bölgesi C Klasman Hakemi Emre Küçük düdük çalacak. Hakem Küçük'ün yardımcılıklarını ise Eskişehir Bölgesi'nden Eren Hadak ve Bursa Bölgesi'nden Hakan Özer yapacak. 4. hakem olarak ise yine Bursa Bölgesi'nden Alperen Aksu görevlendirildi. - ELAZIĞ