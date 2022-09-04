Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 3. Lig

04.09.2022 22:20
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de ilk hafta maçları tamamlandı.

TFF 3. Lig'de ilk hafta maçları tamamlandı.

Birinci, ikinci ve üçüncü grupta bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Entegre Solar Elazığspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0

Nevşehir Belediyespor- Karşıyaka: 0-2

1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-0

Belediye Derincespor- Eskişehirspor: 3-2

Belediye Kütahyaspor-Yomraspor: 2-2

Edirnespor-Çatalcaspor: 0-2

52 Orduspor- Ağrı 1970: 1-0

2. Grup:

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Elazığ Karakoçan FK: 0-0

Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Orduspor 1967: 0-2

Karaman FK- Turgutluspor: 4-0

Kırıkkale Büyük Anadoluspor- Alanya Kestelspor: 2-3

Kuşadasıspor-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor: 3-1

Bayrampaşa- Darıca Gençlerbirliği: 1-0

3. Grup:

Niğde Anadolu FK- Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1

Güneş Holding Çankaya FK- Siirt İl Özel İdaresi: 1-0

68 Aksaray Belediyespor-Osmaniyespor: 3-2

Büyükçekmece Tepecikspor- Bursa Yıldırımspor: 0-1

YORUMLAR
500
Etimesgut Belediyespor: 2-1 Etimesgut Belediyespor: 2-1 Diyarbekirspor: 4-2 Diyarbekirspor: 4-2
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Belediye Kütahyaspor, Eskişehirspor, Orduspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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