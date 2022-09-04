TFF 3. Lig'de ilk hafta maçları tamamlandı.
Birinci, ikinci ve üçüncü grupta bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Entegre Solar Elazığspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0
Nevşehir Belediyespor- Karşıyaka: 0-2
1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-0
Belediye Derincespor- Eskişehirspor: 3-2
Belediye Kütahyaspor-Yomraspor: 2-2
Edirnespor-Çatalcaspor: 0-2
52 Orduspor- Ağrı 1970: 1-0
2. Grup:
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Elazığ Karakoçan FK: 0-0
Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Orduspor 1967: 0-2
Karaman FK- Turgutluspor: 4-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor- Alanya Kestelspor: 2-3
Kuşadasıspor-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor: 3-1
Bayrampaşa- Darıca Gençlerbirliği: 1-0
3. Grup:
Niğde Anadolu FK- Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1
Güneş Holding Çankaya FK- Siirt İl Özel İdaresi: 1-0
68 Aksaray Belediyespor-Osmaniyespor: 3-2
Büyükçekmece Tepecikspor- Bursa Yıldırımspor: 0-1
Son Dakika › Spor › Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika