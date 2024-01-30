TFF, 7 Süper Lig kulübünü disiplin kuruluna sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Adana Demirspor Kulübü'nün 27.01.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Hatayspor Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 30.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Konyaspor Kulübü'nün 28.01.2024 tarihinde oynanan Konyaspor - Başakşehir Futbol Kulübü Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Sivasspor Kulübü'nün 28.01.2024 tarihinde oynanan Sivasspor - Beşiktaş Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Sivasspor Kulübü teknik sorumlusu Bülent Uygun'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 29.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Beşiktaş Kulübü'nün 28.01.2024 tarihinde oynanan Sivasspor - Beşiktaş Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve Kulüp Yöneticisi Feyyaz Uçar'ın müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Beşiktaş Kulübü İdarecisi Feyyaz Uçar'ın müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
MKE Ankaragücü Kulübü'nün 28.01.2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe - MKE Ankaragücü Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Samsunspor Kulübü'nün 29.01.2024 tarihinde oynanan İstanbulspor - Samsunspor Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 30.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın 30.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Kayserispor Kulübü görevlisi Muammer Kaya'nın 29.01.2024 tarihinde oynanan Kayserispor - Antalyaspor Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Trabzonspor Kulübü'nün 29.01.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor - Kasımpaşa Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Trabzonspor Kulübü antrenörü Egemen Korkmaz'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
Trabzonspor Kulübü antrenörü Mustafa Sarp'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
Trabzonspor Kulübü kaleci antrenörü Haluk Güngör'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL
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