Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda Süper Lig'de görev yapmış 43 antrenörü bahis nedeniyle PFDK'ye sevk ettiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir" denildi.
Bahis oynadığı tespit edilen 43 antrenör içerisinde eski futbolcular Olcan Adın, Ümit Davala ve Ahmet Dursun da var. 43 antrenörün tamamı şöyle:
Son Dakika › Spor › TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?