TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi\'den birlik çağrısı Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaşanılan kötü süreçten Türk futbol ailesinin ancak birlik ve beraberlik içinde çıkabileceğini söyledi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, başkan Mehmet Büyükekşi ile birlikte kürsüde yönetim kurulu üyeleri Mustafa Eröğüt, Yusuf Günay, İbrahim Burkay, Yalçın Orhan ve Agah Ruşen Çetin yer aldı.

Mehmet Büyükekşi, tüm liglerdeki maçların süresiz ertelenmesi kararını aldıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bugün aldığımız kararla 19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacak. Birbirimizi şikayet etmek yerine bir olarak, birlik olarak, sağduyu ile birlik ve beraberlik içinde hareket ederek başarılı olacağımıza inanıyoruz. Yönetime geldiğimiz günden itibaren başaracaksak birlikte başaracağız diye altını çizmiştik. Türk futbolunun geleceği için atılması gereken adımları atmaya, çözülmesi gereken sorunları çözmeye ve tüm bunları camiamızla birlikte yapmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bize destek veren FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, İngiltere Hakem Komitesi Başkanı Howard Webb'e de teşekkür ediyorum. Bu hafta oynanması gereken maçları 10 Ocak'ta oynatacağız. Önümüzdeki salı-çarşamba günü oynanacak maçlar yapılacak. Bu hafta sonu oynanacak maçları 10 Ocak ile başlayan güne ertelemiş oluyoruz. O tarihte gözüken Ziraat Türkiye Kupası maçlarını da başka bir tarihe aktarıyoruz. Erteleme maçlarının oynanması için en uygun tarih 3 Ocak gözüküyordu ama futbolcuların dinlenmesi için zaman kalmayacaktı. Onu gözeterek Ziraat Türkiye Kupası'nı başka bir tarihe alacağız."

Büyükekşi, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı hakem Halil Umut Meler'in sadece Türkiye'de değil uluslararası arenada da gurur duydukları bir isim olduğunun altını çizerek, "İyi bir aile babası ve iyi bir insan. Bugün konuşacağımız hiçbir şey hakemimiz zalimce tekmelenirken iki elini başına siper ederek yerde sürüklendiği fotoğraftan daha fazla bir şey söyleyemez. Hepimizin temel misyonu, futbolu her şeyin önünde tutmak ve tüm paydaşların kendilerini güvende hissedeceği bir alan olarak korumaktır. Bu güzel oyunun içinde asla şiddete yer yoktur. 11 Aralık Pazartesi akşamı MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta yaşananlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Saha içinde veya saha dışında benzeri bir olaya sıfır tolerans göstereceğimizi, oyunun vazgeçilmez parçası olan hakemlerimize ve hakemlik müessesine yapılacak hiçbir saldırı ya da orantısız baskıya hiçbir zaman izin vermeyeceğimizi söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Halil Umut Meler'in son durumu hakkında da bilgi veren başkan Büyükekşi, "Biliyorsunuz dün yönetim kurulumuz ile hastanede ziyaretine gittik, doktorlardan bilgi aldık. Çok şükür iyileşiyor, kendisini de iyi gördük. Bugün taburcu oldu. 12 günlük bebeği Ege ile ailesine kavuşuyor. Allah inşallah böyle acıları bir daha Halil Umut Meler'e, diğer hakemlerimize yaşatmasın. İlk andan itibaren yakından ilgilenen ve talimatlar veren Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle buradan şükranlarımızı sunmak istiyorum. Olayla ilgili hızla harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanımıza, İçişleri ve Adalet Bakanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar." açıklamasında bulundu.

"Yarın kurullar tarafından kararlar açıklanacak"

Yaklaşık 2 yıl önce göreve başladıklarında futbolun değerini düşüren tüm unsurları tespit ettiklerini aktaran TFF Başkanı, şunları kaydetti:

"Teşhis belliydi ve hemen tedaviye başladık, bu süreçte reform yaparak bütün konulara müdahil olmaya başladık. O gün nasıl Türk futbol ailesi ile birlik içinde tek vücut olduysak bugün de kısır tartışmaları bir kenara bırakıp tek vücut olma zamanı. Olayın sorumluları hakkında yüce Türk adaleti gereğini yapmıştır. Hukuk müşavirliği olayla ilgili sevklerini bildiğiniz gibi dün yaptı. PFDK de yarın kararını açıklayacaktır. TFF yönetiminin bu konuda karar alma yetkisi yok. Yetki bağımsız olan PFDK'de. Onlar da yarın toplanacak, ilgili maddelerden sevkleri yaptılar, gerek sahaya izinsiz girilmesi, gerekse hakeme şiddetle ilgili... O talimatlar çerçevesinde MKE Ankaragücü Başkanımız Faruk Koca, onun yanında sahaya giren kişiler ve takım olarak da MKE Ankaragücü sevk edildi. Yarın kurullar tarafından kararlar açıklanacak."

"Disiplin talimatlarımızda devre arasında gerekli değişiklikleri yapma konusunda karar aldık." diyen Mehmet Büyükekşi, "Bu gibi olayların tekrarının olmaması için hak mahrumiyeti ve para cezasına ek olarak ilave yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz. Bunun dışında dün Ankara'da ziyaretten sonra ilgili bakanlıklarımız olmak üzere görüşmelerimizde hemfikir olduğumuz üzere 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da gerekli değişikliklerin yapılmasında bu süreçlerin paydaşı olarak TFF de yerini alacak. Ayrıca medyada futbol atmosferine zarar veren yayınlarla ilgili RTÜK ile yaptığımız iş birliği de artarak devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Dün hakemlerle Ankara'da uzun bir konuşma yaptık"

Büyükekşi, "Hakemler maçlara çıkmayı kabul etti mi? Maçlara çıkmama kararları vardı." sorusuna, "Hakemlerin dün yaptıkları resmi açıklamaları var. Hepimiz önce insanız, bunu düşünmemiz gerek. İnsan psikolojisi, o günkü ruh halleri çok kötüydü. Biz de bu kararı alırken en çok gerek kamuoyunu gerekse hakemlerimizin bu konudaki tutumlarıyla ilgili onlarla çalışma yaptık, dün hakemlerle Ankara'da uzun bir konuşma yaptık. Onlar da saygı gösterdi, hafta sonu onlarla burada kamp yapılacak, psikolojilerinin eski haline gelmesi için büyük bir çaba içinde olunacak, öz güvenlerinin tekrar geri gelmesi için. Hepsi empati yapıyor. Türk futbol dünyasının paydaşları var; kulüpler, hakemler, futbolcular, yöneticiler ve TFF, ayrılmaz bir vücut. Hakemlerimizi aileleriyle birlikte ağırlayacağız, Halil Umut Meler'i de davet edeceğiz, durumu el verirse onu da kampa bekliyoruz." yanıtını verdi.

Başkan Büyükekşi, Halil Umut Meler'in hakemliği bırakacağı iddialarının hatırlatılması üzerine ise "Halil Umut Meler, UEFA ve FIFA tarafından son derece saygı gören değerli bir hakemimiz. Kendisinin 2024 yılında Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev almasını bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta Hamburg'da Rosetti ile görüşme yaptık. Kendisini destekliyoruz. Öyle bir şey şu an söz konusu değil. Biraz zamana ihtiyacımız var. Kaybetmek çok kolay, kazanmamız gerek. Bu konuda gerekli çalışmaları inşallah hep birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı, maçlardaki güvenlik sorunları hakkında ise "Güvenlikle ilgili mutlaka bir şeyler olacak. Güvenlikle ilgili her türlü kararın alınmasıyla ilgili talebimiz var. Bakanlıklarımızla hukuki olarak kanunda değişiklikler yapılması dahil dün konuştuk. Adalet Bakanımız ile yaptığımız görüşme sonunda dün itibarıyla çalışmalara başlandı. Biz de bu konuda TFF olarak işin paydaşıyız, biz de müdahil olacağız. Kulüplerimizle bu konuda görüşeceğiz. Özel güvenlikler var, kulüpler maliyetlerini ödüyor. Hedefimiz sadece hakemler değil, zaman zaman futbolculara karşı da şiddet hareketi oluyor, hepsinin can güvenliğini sağlamak birinci önceliğimiz. Sayın Spor Bakanımız ile de az önce görüştük, dün de beraberdik, dün gece saat 1'de Ankara'dan döndük. Bakanımız ile de devamlı beraberdik. Bu konunun dışında çok acil gündem maddelerimiz de var. Özellikle kulüplerimizin ekonomisiyle ilgili, yayın ihalesi gibi önümüzdeki günlerde inşallah bu ayın sonuna kadar yabancı oyuncu kuralıyla ilgili kararımız var. Bunları önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelerek kararlaştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de yabancı hakemlerin maçlarda görev almasının ise gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Büyükekşi, "TFF'nin verdiği fair play ödülleri de tartışılıyor. Faruk Koca da ödül alanlardan biriydi. Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulunu lağvetmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu, "Fair play ödülleri 1 yıl önce verilmiş, geçen sezon verilen bir şey, fair play ödülünü bu çok iyi kişi diye vermiyoruz. O anda yapılan harekete veriyoruz, o da bağımız bir kurul. Fair play kurumumuz da bağımız içinde, 3 profesör var, kendi aralarında konuşuluyor. O tür uygulama şu anda yok. Bizim dönemimizde kuruldu, kendi aralarında tartışacaklar, gözden geçirecekler, ona göre değerlendirecekler, ne gerekiyorsa yapacaklar. Geçmişte verdiğiniz bir ödül sonra farklı bir şey olabilir, bunu genele yaymak adına bir çalışma yapacaklar." şeklinde yanıtladı.

TFF Başkanı, "Kulüpler Birliğinin istifanızı isteyeceği yönünde iddialar var. Bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusuna ise "Görevimizin başındayız. Kulüpler Birliği şöyle yapacak, böyle yapacak, olmayan şeyi konuşmanın anlamı yok. Kaldı ki böyle bir sebep de yok. Her şeyi şeffaf olarak sizlerle paylaşıyorum. Tek bir amacımız var, Türk futbolunu daha iyi bir yere getirebilmek. Bu tür haberleri gündeme getirmek bile doğru değil. Biz buraya iş yapmaya geldik." yanıtını verdi.