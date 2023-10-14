Süper Kupa için neden Suudi Arabistan düşünülüyor? Büyükekşi kapısını çaldıkları ilk ülkenin adını verdi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçını Suudi Arabistan'da oynatmayı düşünen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuya açıklık getirdi. Kulüplerin de bu konuya sıcak baktığını belirten Büyükekşi, ilk planlarının Almanya ve İngiltere'de oynatmak olduğunu ancak güvenlik gerekçesiyle izin çıkmadığını belirtti.

"TÜRK FUTBOLUNUN MARKA DEĞERİ İÇİN FAYDALI OLACAK"

Mehmet Büyükekşi, son şampiyon Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmasının Türk futbolunun marka değerine katkı sağlayacağını söyledi.

Bu süreci kulüplerle beraber yürüttüklerinin altını çizen Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

"Süper Kupa maçı neden Suudi Arabistan'da oynanacak' diyorlar. Biz önce kulüplerimizle konuştuk, istiyoruz dediler. Biz de bunun üzerine Suudi Arabistan ile görüşmelere başladık. Şu anda Suudi Arabistan'da maç yapmak sadece ekonomik değil imaj olarak da çok değerli. Neymar, Ronaldo ve birçok dünya yıldızı Suudi Arabistan'da oynuyor. Suudi Arabistan, İtalyanlar ve İspanyollar ile 5 yıllık anlaşma yapmış. Hakemimiz Halil Umut Meler de Suudi Arabistan'da maç yönetti. Suudi Arabistan 2034 FIFA Dünya Kupası'na aday oldu. Yüzde 90 da alacaklar. Biz de desteğimizi açıkladık. Biz Süper Kupa'yı Almanya'da yapmak istedik. Almanya, güvenlik gerekçesiyle iki Türk takımının maç yapmasına izin vermedi. İngiltere'de yapalım dedik. Aynı durum... Hiçbir Avrupa ülkesi izin vermiyor. Azerbaycan, 'Gelin biz de yapın' diyor ancak orada da para yok. Suudi Arabistan 120 milyon dolar gibi paralar ödeyerek dünya yıldızlarını ülkesine transfer ediyor. Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'da düzenlememiz Türk futbolunun marka değeri için faydalı olacak."

"KULÜPLERİMİZE SORDUK VE KABUL ETTİLER"

Suudi Arabistan ile henüz bir anlaşma yapmadıklarını aktaran Büyükekşi, "Bizden duymadığınız başkalarının söylediği şeylere inanmayın. Kulüplerimiz tarafında bir sorun yok ancak biz kulüplerimize daha fazla nasıl bir getiri sağlarız, onun peşindeyiz. Bunun için ülkeleri yarıştırıyoruz. Belki Suudi Arabistan ile anlaşamayacağız. O zaman olmamış bitmemiş şeyin neyini anlatacağım kamuoyuna. Bazı kesimler de Süper Kupa maçı 30 Aralık'ta oynanır mı diye eleştiriyor. Biz bunu da kulüplerimize sorduk ve kabul ettiler. Hatta 31 Aralık'ta bile futbolcular oynuyor. Artık bunları geçmemiz lazım dediler. Suudi Arabistan ile anlaşırsak açıklarız. Nasıl anlaştık, ne yaptık. Şu şu avantajları olacak diye. İlk kez olan bir şey de değil. Daha önce Katar'da bir Süper Kupa finali oynandı. Biz hem Türk futbolunun, hem Süper Lig'in imajı, hem de takımlarımızın ekonomik olarak daha fazla fayda görmesi için uğraşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.