Herkes "Neden?" diye soruyor! TFF\'den futbolseverleri çıldırtan karar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, 22 Ekim Çarşamba günü Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak dev mücadele saat 19.45'te başlayacak.

TFF'DEN EŞ ZAMANLI MAÇLAR KARARI

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin aldığı karara göre, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi karşılaşmasıyla aynı akşam iki Süper Lig erteleme maçı da oynanacak.

Programda yer alan karşılaşmalar;

TÜMOSAN Konyaspor – Beşiktaş

Çaykur Rizespor – RAMS Başakşehir

Her iki müsabaka da saat 20.00'de başlayacak.

KARAR TEPKİ TOPLADI

Futbol kamuoyunda TFF'nin bu kararı yoğun şekilde eleştirildi. Taraftarlar, Galatasaray'ın Avrupa'daki mücadelesi sırasında yerel maçların oynanmasının "izlenme oranlarını böleceğini" ve "Türkiye'nin Avrupa'daki temsil gücünü zayıflatacağını" dile getirdi.

Spor yorumcuları da, TFF'nin bu planlamayla hem Şampiyonlar Ligi atmosferine gölge düşürdüğünü hem de Süper Lig maçlarının marka değerini olumsuz etkilediğini belirtti.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN ORTAK HEDEF ŞART"

Eleştirilerde, TFF'nin takvim planlamasında Avrupa'da mücadele eden takımlara öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı. Futbolseverler, "Bir Türk takımı Avrupa'da oynarken tüm gözlerin orada olması gerekirken, yerel maçları aynı saate koymak büyük hata" yorumlarında bulundu.