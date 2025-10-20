Herkes "Neden?" diye soruyor! TFF'den futbolseverleri çıldırtan karar - Son Dakika
Herkes "Neden?" diye soruyor! TFF'den futbolseverleri çıldırtan karar

20.10.2025 08:53
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçıyla aynı saatte iki Süper Lig karşılaşmasını oynatma kararı büyük tepki topladı. Futbolseverler, bu uygulamanın hem temsilcimizin Avrupa atmosferine hem de Süper Lig'in marka değerine zarar vereceğini savundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, 22 Ekim Çarşamba günü Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak dev mücadele saat 19.45'te başlayacak.

TFF'DEN EŞ ZAMANLI MAÇLAR KARARI

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin aldığı karara göre, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi karşılaşmasıyla aynı akşam iki Süper Lig erteleme maçı da oynanacak.

Programda yer alan karşılaşmalar;

Her iki müsabaka da saat 20.00'de başlayacak.

KARAR TEPKİ TOPLADI

Futbol kamuoyunda TFF'nin bu kararı yoğun şekilde eleştirildi. Taraftarlar, Galatasaray'ın Avrupa'daki mücadelesi sırasında yerel maçların oynanmasının "izlenme oranlarını böleceğini" ve "Türkiye'nin Avrupa'daki temsil gücünü zayıflatacağını" dile getirdi.

Spor yorumcuları da, TFF'nin bu planlamayla hem Şampiyonlar Ligi atmosferine gölge düşürdüğünü hem de Süper Lig maçlarının marka değerini olumsuz etkilediğini belirtti.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN ORTAK HEDEF ŞART"

Eleştirilerde, TFF'nin takvim planlamasında Avrupa'da mücadele eden takımlara öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı. Futbolseverler, "Bir Türk takımı Avrupa'da oynarken tüm gözlerin orada olması gerekirken, yerel maçları aynı saate koymak büyük hata" yorumlarında bulundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mh459267:
    OĞLUM SEN İZLEME ELİNDE KUMANDA VAR KAFANA SİLAH MI DAYADILAR İZLE DÎYE 77 4 Yanıtla
  • Semih:
    TÜRK futbolunu bitirmeye oynuyor 40 2 Yanıtla
  • Mh459267:
    AMAÇ BELLİ BİR ŞEKİLDE GS. NEREDEN NASIL VURURUZ ONUN HESSBI 24 5 Yanıtla
  • Şükrü null:
    liyakat önemli bir şey. 16 1 Yanıtla
  • Doğrucu davut :
    Beşiktaş'ı çünkü adam yerine koymuyor 1 0 Yanıtla
