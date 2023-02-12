TFF ve Kulüpler Birliği'nden depremzedeler için '1.000 Konteyner Projesi' - Son Dakika
Üye Girişi

TFF ve Kulüpler Birliği'nden depremzedeler için '1.000 Konteyner Projesi'

12.02.2023 11:46
TFF ve Kulüpler Birliği'nden depremzedeler için '1.000 Konteyner Projesi'

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte deprem bölgesi için, '1.000 Konteyner Projesi'ni hayata geçirdiklerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte deprem bölgesi için, '1.000 Konteyner Projesi'ni hayata geçirdiklerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla deprem bölgeleri için konteyner projesi ve Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig statülerinde de değişiklik yaptığı maddeyi duyurdu.

Projenin 59 milyon TL'si Naklen Yayın Dağıtım Havuzu'ndan karşılanacak

TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte deprem bölgesi için, '1.000 Konteyner Projesi'nin hayata geçirildiği belirtildi. Buna göre, proje için gerekli harcamaların TFF hesaplarından yapılmasına, proje finansmanı için 59 milyon TL'sinin 2022-2023 sezonu Naklen Yayın Dağıtım Havuzu'ndan alınmasına, yayın havuzu eşit dağıtım, şampiyonluk, puan performans, sezon sonu derece ödülü paylarının değişmeyip aynı kalmasına, sezona devam eden kulüplerin bir galibiyet puan performans tutarının ligden çekilen kulüplere eşit olarak dağıtılacak şekilde yayın havuzu hak ediş tutarlarının yeniden belirlenmesine, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan 5'er milyon TL, diğer Süper Lig kulüplerinden 3'er milyon TL olmak üzere yayın havuzu gelirlerinin çekilen kulüpler hariç olmak üzere azaltılmasına; hak ediş tutarlarının revize edilmesine, proje için bakiye tutarın, TFF'ye gelen depreme yönelik bağışlardan ve/veya TFF'nin kaynaklarından karşılanmasına karar verildi.

Çekilen takımların futbolcularıyla ilgili ek madde

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig statülerine bir madde de eklendi. Deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme talebinde bulunan kulüplerde tescilli yabancı uyruklu futbolcuların; 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonuna kadar Spor Toto Süper Lig kulüplerine transfer veya geçici transfer olmaları halinde; kulüpler bu sezon sonuna kadar bu statüde belirlenen yabancı futbolcu sayılarına ilave olarak, A takım listesine bu şartlara uygun en fazla iki futbolcu yazabileceği, Süper Lig'de bu futbolculardan birinin sahadaki 8 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 9. yabancı futbolcu olarak sahada yer alabileceği ifade edildi.

Spor Toto 1. Lig'de de deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme talebinde bulunan kulüplerde tescilli yabancı uyruklu futbolcuların; 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonuna kadar Spor Toto 1. Lig kulüplerine transfer veya geçici transfer olmaları halinde; kulüpler bu sezon sonuna kadar bu statüde belirlenen yabancı futbolcu sayılarına ilave olarak, A takım listesine bu şartlara uygun en fazla iki futbolcu yazabileceği, bu futbolculardan birinin de sahadaki 5 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 6. yabancı futbolcu olarak sahada yer alabileceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
TFF, talepleri onayladı! Deprem felaketinden etkilenen 6 takım ligden çekildi TFF, talepleri onayladı! Deprem felaketinden etkilenen 6 takım ligden çekildi Giresunspor, depremzedeler için 3. lig ekipleriyle dostluk maçı yapacak Giresunspor, depremzedeler için 3. lig ekipleriyle dostluk maçı yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, Deprem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF ve Kulüpler Birliği'nden depremzedeler için '1.000 Konteyner Projesi' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:06 Galatasaray ve Başakşehir'in antrenörü Uğur Kurt, depremde hayatını kaybetti
16:52 Son Dakika: 10 ili vuran depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 605'e yükseldi
15:59 Haluk Levent, "Canımızı Hristiyan'a, Yahudi'ye, Ermeni'ye ve hatta ateiste emanet ettik, malımızı Müslüman'dan koruyoruz!" dediği iddiasını yalanladı
15:51 Mehmetçik, 10 yaşındaki kız çocuğunu görüntüleme cihazıyla bularak 147. saatte sağ olarak kurtardı
15:36 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Deprem bölgesine kuduz ve tetanoz aşısı sevkiyatı yapılıyor
15:15 Depremin büyük yıkım yaşattığı Hatay'da karayolu kağıt gibi yırtıldı
14:45 14 milyon dolarlık yardım yapacak! Katar Emiri, 10 ili yıkan deprem sonrası taziye için Türkiye'de
14:40 Kuruluş Osman'ın oyuncusu Çağdaş Çankaya ve müzisyen eşi Zilan Tigris Diyarbakır'daki depremde hayatını kaybetti
14:37 "Hatay'da baraj patladı" yalanı 7 kişinin ölümüne yol açtı iddiası! Oğuzhan Uğur'a tepki yağıyor
14:05 Son Dakika! Depremin vurduğu 10 ilde eğitime verilen ara 1 Mart'a kadar uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2023 17:15:18. #1.12#
SON DAKİKA: TFF ve Kulüpler Birliği'nden depremzedeler için '1.000 Konteyner Projesi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement