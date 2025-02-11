TFF\'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı

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Türkiye Futbol Federasyonu, kurullarıyla birlikte yoğun bir hafta yaşanıyor. Maç planlama ekibi; 25, 26 ve 27. haftanın programlarını açıkladı ve Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihi belli oldu. Federasyonun yarıda kalan Galatasaray- Adana Demirspor maçı için alacağı karar ve bu kararı açıklayacağı tarih ortaya çıktı.

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ÇARŞAMBA GÜNÜ

DHA'nın haberine göre; TFF'de toplantılar hafta boyunca devam edecek. Yönetim kurulu üyeleri, 12 Şubat ÇarşAmba günü (yarın) saat 11.00'de güncel konular ve ülke futbolunun gündemini değerlendirmek için Riva'da bir araya gelecek.

PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK: OLAYLI MAÇ İÇİN ALINACAK KARAR

Öte yandan 23. haftada oynanan fakat konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçıyla ilgili kararı ise 13 Şubat Perşembe günü yapılacak PFDK toplantısının ardından açıklanacak. Olaylı karşılaşmada Galatasaray 3-0 hükmen galip sayılacak ve 3 puan hanesine eklenecek. Ayrıca talimatlar gereği Adana Demirspor'un ise 3 puanı silinecek.

YARIDA KALAN KARŞILAŞMADA YAŞANANLAR

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 11. dakikada Mertens'in ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Konuk takım, bu penaltıya yoğun bir şekilde itiraz etse de karar değişmedi. 12. dakikada topun başına geçen Alvaro Morata, penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi, sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ardından 34. dakika kaptan Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler. Daha sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem Oğuzhan Çakır, tarafından tatil edildiği duyuruldu.