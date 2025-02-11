TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı

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Türkiye Futbol Federasyonu, 12 Şubat Çarşmba günü (yarın) saat 11.00'de Riva'da ülke futbol gündemini değerlendireceği bir toplantı yapacak. Federasyon, Galatasaray-Adana Demirspor maçıyla ilgili kararı ise 13 Şubat Perşembe günü yapılacak PFDK toplantısının ardından açıklayacak. Öte yandan alınacak karar da belli oldu.

11.02.2025 21:56
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Türkiye Futbol Federasyonu, kurullarıyla birlikte yoğun bir hafta yaşanıyor. Maç planlama ekibi; 25, 26 ve 27. haftanın programlarını açıkladı ve Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihi belli oldu. Federasyonun yarıda kalan Galatasaray- Adana Demirspor maçı için alacağı karar ve bu kararı açıklayacağı tarih ortaya çıktı.

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ÇARŞAMBA GÜNÜ

DHA'nın haberine göre; TFF'de toplantılar hafta boyunca devam edecek. Yönetim kurulu üyeleri, 12 Şubat ÇarşAmba günü (yarın) saat 11.00'de güncel konular ve ülke futbolunun gündemini değerlendirmek için Riva'da bir araya gelecek.

TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı

PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK: OLAYLI MAÇ İÇİN ALINACAK KARAR

Öte yandan 23. haftada oynanan fakat konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçıyla ilgili kararı ise 13 Şubat Perşembe günü yapılacak PFDK toplantısının ardından açıklanacak. Olaylı karşılaşmada Galatasaray 3-0 hükmen galip sayılacak ve 3 puan hanesine eklenecek. Ayrıca talimatlar gereği Adana Demirspor'un ise 3 puanı silinecek.

TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı

YARIDA KALAN KARŞILAŞMADA YAŞANANLAR

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 11. dakikada Mertens'in ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Konuk takım, bu penaltıya yoğun bir şekilde itiraz etse de karar değişmedi. 12. dakikada topun başına geçen Alvaro Morata, penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi, sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ardından 34. dakika kaptan Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler. Daha sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem Oğuzhan Çakır, tarafından tatil edildiği duyuruldu.

TFF\'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Ömer Akçay:
    Galatasaray gibi Bi Avrupa kulübünü bütün dünya ya rezil ettiğiniz için utanın 88 85 Yanıtla
  • Ömer Sancar:
    bücürük okana ne ceza verilecek hiç bişey 61 89 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    mertersin hakemi aldattığı için de ceza alması lazım Nerede adalet 73 44 Yanıtla
  • ömer sungur:
    silinen 3 puanda GS ye yazılsın bari 56 49 Yanıtla
  • Çelikk:
    3-0 Hükmen ve para cezası Adana'ya Yallah kümeye 37 35 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    NERENİZİ YIRTACAKSANIZ ŞİMDİDEN YIRTIN ŞAMPİYON GALATASARAY ( yaranız mayısa kadar iyileşir) 32 26 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Ulan kendini bilmez yorumcu ..sahadan çekilen Kim..talimatlar ne diyor .işkembenin bitiş noktasından yazmakla olmuyor önce bilgi sahibi ol öyle yorumla gelelim maça Gs..feneri beliktaşı yenmiş bunumu yenemeyecekti... 20 9 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    beter olsun Adana demir spor rezil kepazeler 11 11 Yanıtla
  • Bud clifford:
    hem yazıyor hem oynuyorlar sahte gündem oluşturuyorlar siyaset ve futbol magazini yapıyorlar siyaset ve futbol olmasa neyi haber yapacaklar futbolun kuruluş amacı mason teşkilata gelir için zevk yok yayın yok yıllardır fb gs bjk mason kuruluşları 1.sırada futbol kumar için kurulmuştur coc* kola ve *esine aynı örgütün malı 3 3 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    bu fırıldağın yapısı bir çözüm arıyordur ne yaparız da hükmen galip saydırmayız diye 3 2 Yanıtla
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