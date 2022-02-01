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TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşım tepki çekti! Futbolseverler öfke saçtı - Son Dakika

TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşım tepki çekti! Futbolseverler öfke saçtı

01.02.2022 13:10

Yabancı sayısının her sezon kademeli olarak düşmesi kuralında geri adım atmayan TFF, yerli oyuncularının aldığı sürenin artışıyla ilgili paylaştığı istatistikler tepki topladı. Futbolseverler, mecburen yerli futbolculara dönüş yapılmasının başarı olarak gösterilmesine çok sert eleştiriler getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yerli futbolcuların aldığı sürelerin artışıyla ilgili istatistikler paylaşıldı. Tamsaha'nın yaptığı analizde şans bulan yerli futbolcuların sayısında azalma, dakika bazında süre alma anlamında ise artış olduğu görüldü.

Futbolseverler çileden çıktı! TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşıma tepki yağıyor

"ZORUNLULUKTAN OLUYOR"

Futbolseverler bu istatistiklerin "Başarı" olarak yansıtılmasına karşı çıktı. Kulüpler daha az yerli futbolcuya şans verirken, güvendiği 'sabit' isimlere ise daha fazla süre verdi. TFF, yabancı sayısının düşürülmesi konusunda geri adım atmayacağının da mesajını verdi.

TFF'nin paylaştığı istatistiklere gelen tepkiler:

Futbolseverler çileden çıktı! TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşıma tepki yağıyor
Futbolseverler çileden çıktı! TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşıma tepki yağıyor
Futbolseverler çileden çıktı! TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşıma tepki yağıyor
Futbolseverler çileden çıktı! TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşıma tepki yağıyor
Futbolseverler çileden çıktı! TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşıma tepki yağıyor
Futbolseverler çileden çıktı! TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşıma tepki yağıyor
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Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşım tepki çekti! Futbolseverler öfke saçtı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşım tepki çekti! Futbolseverler öfke saçtı - Son Dakika
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