TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu Ankara'da Başladı - Son Dakika
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TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu Ankara'da Başladı

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Ankara'da gerçekleşen Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu başladı. Genel kurul toplantısı, 261 delegenin imzasıyla açıldı. Genel kurula, mevcut TFF Başkanı ve adayı Mehmet Büyükekşi, TFF yönetim kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ve delegeler katıldı. Genel kurulu yönetmesi için divan başkanlığına Mehmet Büyükekşi, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ı, İbrahim Hacıosmanoğlu ise Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı aday gösterdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.

18.07.2024 11:59  Güncelleme: 12:26
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen genel kurul toplantısı, 261 delegenin imzası ile yeterli çoğunluk sağlanarak açıldı. Genel kurula, TFF Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da kongrede yer aldı.

Genel kurulu yönetmesi için divan başkanlığına, Mehmet Büyükekşi, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ı, İbrahim Hacıosmanoğlu ise Adana Demirspor Kulübü Murat Sancak'ı aday gösterdi. Yapılan oylamada oy çoklığu ile Mehmet Baykan divan başkanlığına seçildi fakat oylamaya itiraz edildi ve listeler tekrar oylandı. Yapılan ikinci oylama sonucunda Murat Sancak 84, Mehmet Baykan ise 146 oy alarak divan kurulu başkanlığına seçildi ve seçimli genel kurul başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı. Genel kurulda, başkanlık seçiminden önce TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası görüşülecek. Daha sonra iki başkan adayı Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşmalarının ardından, başkanlık seçimi için kongre delegeleri oy kullanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, seçimli olağan genel kurula katılmadı.

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu Ankara\'da Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu Ankara'da Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu Ankara'da Başladı - Son Dakika
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