TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi

Spor

TFF'nin yeni başkanını seçmek için Ankara'da toplanan 4 büyük kulübün başkanı salona tam katılım gösterdi. Genel kurulda konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi çok sert sözlerle eleştirdi, ikili arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Mehmet Büyükekşi, Ali Koç'un sözlerine tepki gösterince Divan Başkanı Mehmet Baykan araya girdi.

UEFA'YA MERİH DEMİRAL TEPKİSİ

"Burada 300 delege var ama kimsenin konuşmaya niyeti yok, heyecanı yok! Demek ki dertleri yok. Ben 15 dakika konuşacağım" diyerek sözlerine başlayan Ali Koç, "Hazır UEFA ve FIFA yetkilileri buradayken, altyapımızdan yetişen Merih Demiral'a verilen haksız cezayla ilgili konuşmak istiyorum. Türk devletlerinin tamamında sadece kendimizi ilgilendiren, hiçbir hakaret barındırmayan bir sembol yüzünden verilen ceza haksızdır" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKEKŞİ'Yİ TOPA TUTTU

Konuşmasının devamında Mehmet Büyükekşi'yi hedef alan Koç, "Yönetim şekli toplumun hiçbir kesiminde kabul görmeyen, tarihin hiçbir sezonunda görüşmemiş skandalları tek sezonda yaşatan, hiçbir sorumluluk almayan, Fenerbahçe ve Beşiktaş stadyumlarına gelemeyen bir başkan olmanıza rağmen yine aday olarak çıkmanızı tebrik ederim! Helal olsun. 100 yıllık futbol tarihimizin en kötü başkanı olmanıza rağmen bugün karşımıza aday olarak çıkmanız olağanüstü bir başarıdır. Tebrik ediyorum, helal olsun. Bravo size" dedi.

"KENDİNİZİ KANDIRILMIŞ HİSSEDİYOR MUSUNUZ?"

Büyükekşi'nin adaylığı için imza verenlere seslenen başkan Koç, "TFF Başkanı'nın bu seçimi 3-5 kişinin istemesi diye dillendirmesi de sizlere saygısızlıktır. Büyükekşi aday olmayacak diye imzalarını geri çeken kulüplere sesleniyorum: Kendinizi kandırılmış hissediyor musunuz? Çünkü biz, sizlere bu durumu anlatmıştık" açıklamasını yaptı.

BÜYÜKEKŞİ VE KOÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Koç'un, "Sayın Büyükekşi, seçildiğiniz taktirde bu şekilde seçilmek sizin vicdanınızı rahatsız etmiyor mu? Onurlu, şerefli bir insan bu şekilde aday olmaz" sözlerine "Koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz" diyerek karşılık verdi. Bu tartışmanın ardından Divan Başkanı Mehmet Baykan araya girdi ve Ali Koç, ""Son sözümü geri alıyorum. Ancak siz koskoca Fenerbahçe Başkanı ile ilgili devlet nezdinde yalan söylediniz" dedi. Bu ifadelerin ardından tartışma son buldu.

"UEFA, BU SEÇİM SÜRECİNE KADAR YAŞANANLARI BİLSE ACABA NASIL DAVRANIR?"

Servet Yardımcı'nın adaylıktan çekilmesiyle ilgili konuşan Ali Koç, " Türkiye'yi UEFA'da temsil eden Servet Yardımcı, kendisine yapılan baskılara boyun eğerek adaylıktan çekildi. Servet Yardımcı, "malum kirli yapı, mevcut sistemin devamı" derken neyi kastetmektedir? Bunu bilmek bizim hakkımızdır. Servet Yardımcı, UEFA'da yönetim kurulunda aday oldu. Buradaki arkadaşlar kolay zannediyorlar. Servet bey seneye olmayacak, inşallah Türkiye'den birini seçtirebiliriz. Bize bakış açıları hiç hoş değil. Servet bey bir açıklama yaptı. Şantaj, iftira dedi. Kim bunlar? Bize haksız yere Türklüğün simgesi olan bozkurt hareketinden dolayı bir oyuncumuza ceza veren UEFA, bu seçim sürecine kadar yaşananları bilse acaba nasıl davranır? İtibarsızlaştırma kimin tipik taktikleridir? Kısacası aday olma sürecinde muhtemel başkan adaylarının önünü kesme hamlelerinde klasik FETÖ modellemesi ve yöntemlerine üzülerek tanık olduk" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKEKŞİ'DEN ALİ KOÇ'A YANIT: BU İFADELERİ KINIYORUM

Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine yönelik eleştirilerine "Çok değerli bir camianın başkanının hakaretine maruz kaldık. Bu ifadeleri kınıyorum. Eleştirileri saygıyla karşılarız ancak üslup şartıyla! Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz! Yapacağımız işleri konuşarak değil, yerine getirerek yaptık. Günü kurtarmak için kaostan beslenen tartışmalara zaman harcayamayız. Ülke futbolunu büyütmek için ön yargılardan arınarak, hep beraber çalışmalıyız" ifadeleriyle yanıt verdi.

PROJELERİNİ AÇIKLADI

TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin seçilmeleri halinde gerçekleştirmeyi hedeflediği 8 eylem planı ise şu şekilde;

Kulüplerin Spor Toto ve iddaa gelirleri artacak.

Sponsorluk ve yayın gelirleri artmaya devam edecek.

Teknik heyet ve futbolcuların Bağ-Kur'lu olması için Bakanlık ile görüşme yaptım.

Kulüp gelirlerini yükseltmeye devam edeceğiz. Seyahat ve konaklama için bir şirketle anlaşacağız.

Oyuncu uygunluğu kuralını kulüplerimizin görüşlerine göre değerlendireceğiz.

Türkiye Kupası'nın gelirlerini üç kat arttırdık. Süper Kupa'ya yeni format getirdik.

2. Lig ve 3. Lig'de toplam 25-26 maçı her hafta TFF YouTube kanalından yayınlayacağız.

Dünya Kupası'nda inşallah milletimizi gururlandıracağız.

BÜYÜKEKŞİ İBRA EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda başkan Mehmet Büyükekşi ile kurulları oy çokluğuyla ibra edildi.

JW Marriott Hotel'de yapılan kongrede, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu ile denetleme kurulunun 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 dönemini kapsayan hesap ve faaliyetleri ibra oylamasına sunuldu. Mehmet Büyükekşi ile kurulları oy çokluğuyla ibra edildi.

Bu arada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen ve Tahkim Kurulunca onaylanan para ve hak mahrumiyeti cezalarının kaldırılmasına yönelik bir önerge sunuldu. Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan'ın yaptığı oylamada, çoğunluk önergenin genel kurul maddesi olarak eklenmesini kabul etti. Bu önerge gündemin son maddesi olarak görüşülecek. Maddenin kabul edilmesi için üçte iki kabul oyu gerekli olacak.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Konuşmaların ardından saat 16.30'da toplantıya 10 dakika ara verildi. Bu süreçte sandıklar kuruldu ve saat 16.50'de oy verme işlemi başladı. Seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahip bulunuyor.

BAŞKAN ADAYLARININ LİSTELERİ

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu tüm hızıyla devam ederken, iki başkan adayı Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listeleri belli oldu.

İşte Mehmet Büyükekşi'nin listesi:

"Mustafa Eröğüt, Alkın Kalkavan, Yalçın Orhan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Volkan Can, Ruşen Çetin, Haluk Kalyoncu, Ramazan Üçdan, Şafak Müderrisgil, Talat Papatya, Yunus Egemenoğlu, Veysel Bilen."

Yedek Listesi: "Fuat Guguloğlu, İbrahim Şafak Sağlam, Cengiz Erdem, Ömer Serdar, Özer Kuzu, Osman Özdemir, Habil Yazıcı, Abdullah Altınkum, Süleyman Kocasert, Rıza Kasapoğlu, Şevket Çelik, Taha Güvendi, Remzi Ay, Veysi Duyan"

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim listesi:



"Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan"

Yedek Listesi: "Murat Şahin, Hüseyin Yangın, Seymen Gençtürk, Adem Doğru, Gürkan Uğur, Fazlı Çilingir, Ediz Giray , İbrahim Özbay, Metin Akyüz, Kazım Şengöçgel, Muhammet Akçay, Esma Esin, Bilal Tuğrul, Burak Akkan"