TFF, Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı - Son Dakika
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TFF, Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. TFF, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

20.08.2024 21:19
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- TFF, Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Konyaspor - Galatasaray müsabakasının 76. dakikasında sarı-kırmızılıların Mauro Icardi ile bulduğu gol sonrası hakem Direnç Tonusluoğlu VAR'dan gelen uyarı sonrası kenara gelerek pozisyonu izledi. Gol öncesi Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın Aleksic'e faul yaptığını belirleyerek golü iptal etti.

- Göztepe - Fenerbahçe maçının 30. dakikasında ev sahibinin Romulo ile bulduğu gol sonrası hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu inceledi. Atak başlangıcında Kubilay Kanatsızkuş'un, İsmail Yüksek'in ayağına bastığını tespit eden hakem Sağlam golü iptal etti.

- Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasının 61. dakikasında Rafa Silva'ya müdahale eden Güray Vural hakem Mehmet Türkmen tarafından sarı kart gördü. Uyarı sonrası müdahaleyi tekrar izleyen hakem Türkmen, rakibin sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle sarı kartı iptal etti ve Güray'a kırmızı kart gösterdi.

TFF, Süper Lig\'de 2. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF, Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı - Son Dakika

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