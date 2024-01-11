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TFF, Süper Lig'deki 4 Kulübe Cezalar Verdi - Son Dakika
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TFF, Süper Lig'deki 4 Kulübe Cezalar Verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe, Trabzonspor, Mondihome Kayserispor ve EMS Yapı Sivasspor'a çeşitli cezalar verdi. Fenerbahçe'ye 582 bin, Trabzonspor'a 140 bin, Kayserispor'a 168 bin, Sivasspor'a 192 bin lira ceza kesildi. Ayrıca, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin lira, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na 39 bin lira ceza verildi. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise ihtar aldı. Taraftarların elektronik biletlerinin bir sonraki maçlarda elektronik kart bloke cezası uygulandı.

TFF, Süper Lig\'deki 4 Kulübe Cezalar Verdi
11.01.2024 - 16:27,  Güncelleme: 16:29
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 4 kulübe çeşitli cezalar verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Kulübüne 582 bin, Trabzonspor'a 140 bin, Mondihome Kayserispor'a 168 bin, EMS Yapı Sivasspor'a 192 bin lira ceza verdi.

Kurul ayrıca, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin lira, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na 39 bin lira ceza verildiğini açıkladı.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e ihtar verilirken; Kasımpaşa, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Mondihome Kayserispor, EMS Yapı Sivasspor taraftarlarının bir kısmının elektronik biletlerinin bir sonraki maçlarda elektronik kart bloke cezası uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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