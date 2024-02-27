TFF, Süper Lig\'in 27. haftasındaki VAR kayıtlarını paylaştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:
Gaziantep FK - Başakşehir mücadelesinin 77. dakikasında ev sahibi ekibin attığı golle ilgili inceleme verildi. Pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, faul sebebiyle golü iptal etti.
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının 90+1. dakikasında hakem Cihan Aydın'a, inceleme önerildi. VAR monitörüne giden hakem Aydın, Kasımpaşa savunmasında Yunus Emre'nin topa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.
Fatih Karagümrük - Alanyaspor müsabakasında 31. dakikada Ryan Mendes'in, Hadergjonaj'a yaptığı müdahaleyi sarı kartla cezalandıran hakem Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonu izledikten sonra sarı kartı iptal ederek kırmızı kartla oyuncuyu dışarı gönderdi.
Galatasaray - Antalyaspor karşılaşmasının 9. dakikasında ev sahibi atağında hakem Abdulkadir Bitigen, VAR'dan uyarıldı. Ceza sahası içerisinde Tete'ye tekme atıldığı gerekçesiyle penaltı noktası gösterildi. - İSTANBUL
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Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaştığı maçta Galatasaray'ın eski yıldızı Morutan mükemmel bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera'nın da bulunduğu 21 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla eski banka müdürü Seçil Erzan dahil 7 sanıklı dava dosyasına sanıkların telefonlarının incelemelerine ilişkin yeni bilirkişi raporu geldi. Seçil Erzan'ın telefonunda Oğuz Atilla ismiyle kayıtlı kişiyle Selçuk İnan'la ilgili konuşmasında, "Biraz kazandıralım geri alalım Selçuk düzgün çocuktur. Ona mesai harcamamız gerekiyor. Bir memnuniyet yakalarsak hepsini geri alırız." yazdığı görüldü.
TFF, Süper Lig'in 27. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının son dakikasında Fenerbahçe'ye verilen ve tartışmaları beraberinde getiren penaltı pozisyonuna da yer verildi. İşte VAR hakemi Erkan Engin ve orta hakem Cihan Aydın arasındaki diyaloglar...
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün yaptığı sert açıklamalara aynı sertlikte yanıt verdi. Yıldırım'ın açıklamalarında, "FETÖ'nün amacı büyük kitleleri karşı karşıya getirmek ve onları çatıştırmak, devletin bekasını ortadan kaldırmaktır. Dursun Özbek'in bilinçsizce yapmış olduğu hadsiz açıklamaları tamda bu amaca hizmet etmektedir. FETÖ seviciliği ile sportif rekabette avantaj elde etmek alçaklıktır, şerefsizliktir" ifadeleri yer aldı.
Dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, LA Galaxy takımına konuk oldu. Maçı tribünde izleyenler arasında Novak Djokovic, Candace Parker, Diana Taurasi gibi isimler de vardı. Kardashian'ın oğlu Saint, Arjantinli süperstar Messi ile el ele sahaya çıktı. Kardashian o anları paylaşmayı ihmal etmedi ve 'Saint bu gece La Galaxy - Inter Miami maçında Messi ile sahada yürüyor! O bir rüyayı yaşıyor!' notunu düştü.
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Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım seyircisinin de alınmasına karar verildi.
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