TFF Tahkim Kurulu Fred ve Mert Hakan Yandaş\'ın cezalarını indirdi

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe forması giyen Fred'in Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle aldığı 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi. Aynı maçta kırmızı kart gören bir başka isim olan Mert Hakan Yandaş'ın 2 maçlık cezası ise 1 maç olarak değiştirildi. Kurul ayrıca MKE Ankaragücü Eski Başkanı Faruk Koca'nın sürekli hak mahrumiyeti cezasını da onadı.

TFF Tahkim Kurulu 05 Ocak 2024 günlü (1) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aldığı kararları paylaştı. Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezalarında indirime gidildi. Fred'in 3 maçlık cezası 2 maça, Mert Hakan Yandaş'ın 2 maçlık cezası ise 1 maça indi. Tahkim Kurulu ayrıca Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un 'Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları' nedeniyle aldığı 200 bin TL para cezasını da kaldırdı.

Kurulun kararları şu şekilde:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcuları Frederico Rodrigues de Paula Santos ve Mert Hakan Yandaş ile ilgili PFDK'nın 23.12.2023 tarih ve E.2023-2024/580 - K.2023-2024/741 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Frederico Rodrigues de Paula Santos'a müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile; sübut bulan ihlalin FDT'nin 36. maddesi ile düzenlenen "Sportmenliğe Aykırı Hareket" ihlali niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT'nin 36. maddesi ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 26.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oyçokluğu ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın çift sarı karttan ihracı sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca verilen 2 resmi müsabakadan men ve 78.000,00 TL para cezasının FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle sonuç cezanın 1/2 oranında indirilmesi suretiyle takdiren 1 resmi müsabakadan men cezası ve 39.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray A.Ş.'nin ve idarecisi Erden Timur'un PFDK'nın 28.12.2023 tarih ve E.2023-2024/614 - K.2023-2024/761 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray A.Ş. taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 140.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Kuzey F, Kuzey G, Kuzey H, Kuzey N, Kuzey O, Kuzey P bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray A.Ş.'nin kulüp resmi youtube hesabından yayınlanan kulüp yöneticisinin açıklamalarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi ve FDT'nin 13. maddelerinin uygulanması suretiyle verilen 200.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,

Galatasaray A.Ş. idarecisi Erden Timur'a, 25.12.2023 tarihinde medyaya yaptığı ve kulüp resmi youtube hesabında yayınlanan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle verilen 200.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı, tehdidi ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle FDT'nin, 46, 44/2-b, 41/1-b, 52/1. ile FDT'nin 10/2. ve 4/2. maddeleri uyarınca verilen 5 yıl hak mahrumiyeti cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile, Faruk Koca'nın müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/2-b maddesi uyarınca 300 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, kazanılmış hakkı gözetilerek para cezası verilmesine yer olmadığına, FDT 41/1-b, FDT 10/2 maddeleri uyarınca cezasından takdiren 1/3 oranında artırım yapılarak 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğu ile,

Faruk Koca'nın müsabaka hakemine yönelik saldırısının aynı zamanda saha olaylarına sebebiyet verdiği dikkate alınarak FDT'nin 52/1 maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 2 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, bununla birlikte FDT 46 ve FDT 10/2 maddeleri uyarınca cezasından takdiren 1/3 oranında artırım yapılarak 2 yıl 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğu ile,

Faruk Koca'nın üç yılı aşan cezasının hukuki sonucu olarak FDT'nin 25/2. maddesi uyarınca Sürekli Hak Mahrumiyeti Cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."