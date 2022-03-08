TFF'ye bir tepki de Fenerbahçe'den geldi: Türk futbolu kimlerin elinde? - Son Dakika
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TFF'ye bir tepki de Fenerbahçe'den geldi: Türk futbolu kimlerin elinde?

08.03.2022 23:53

MHK'nın aldığı 13 hakemin sezonun geri kalanında görev almama kararına tepkiler çığ gibi büyüyor. Fenerbahçe yaptığı açıklamada, "Bugün yaşananlar, Türk futbolunda yaşananlara dair duyduğumuz kaygıların hiç de yersiz olmadığını hatta bu kaygılarımızın az bile kaldığını net bir şekilde göstermiştir." sözlerine yer verdi.

MHK'nin aldığı 13 hakeme sezon sonuna kadar görev vermeme kararının yankıları sürüyor. Son olarak Fenerbahçe yaptığı açıklamada, sert ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"NE KADAR HAKLI OLDUĞUMUZ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ"

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sezonlardır Türkiye Futbol Federasyonu'na, Merkez Hakem Kurulu'nun yapısına dair eleştirilerimizi, isimler değişse de aynı kalan zihniyete dair güvensizliğimizi, defaatle dile getirmiştik. Ligimizin bitmesine 10 hafta kala Süper Lig hakem listesinde yapılan, bugüne kadar hiçbir örneği olmayan ve dolayısıyla pek çok soru işaretini barındıran bu son hamle, ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

"PERDE ARKASINDA NELER YAŞANMAKTADIR?"

Türk futbolu adına tarihe geçecek olan bugün, bir kez daha yüksek sesle soruyoruz:

Türk Futbolu kimlerin elindedir?

Perde arkasında neler yaşanmaktadır?

Bugün, sezonun geri kalanında görev verilmeyecekleri açıklanan hakemlerin, bu sezon boyunca orta hakem ve VAR hakemi olarak yönettikleri 150'nin üzerindeki maç hakkında, ne düşünmemiz gerekiyor?

Kalan ve giden hakemler hangi kriterlere göre belirlendi?

Liste dışı kalanlar için ne gerekçeyle bu karar verildi?

Yüksek performansı dolayısıyla görev süresi 1 sezon daha uzatılan bir hakem, bugün nasıl bir sebeple sezon ortasında liste dışı bırakıldı?

"KAYGILARIMIZ AZ BİLE KALDI"

Bugün yaşananlar, Türk futbolunda yaşananlara dair duyduğumuz kaygıların hiç de yersiz olmadığını hatta bu kaygılarımızın az bile kaldığını net bir şekilde göstermiştir. Türk futbolu böyle bir yönetim şeklini kesinlikle hak etmemektedir. Futbolumuzun bekası adına bu soruları soruyor; yaşanan bu krizin çözüme kavuşturulmasını, hem içerisinde bulunulan paradoksun giderilmesi hem de vicdanların rahatlaması adına ilgililerden gereken açıklamaları acilen talep ediyoruz."

YORUMLAR (1)
  • Nureddin Apatarhan: Fenerin işine yarayan hakem iyi hakem yaramayan ise kötü. Lehine çalışan iyi çalışmayan kötü. Bunların adalet anlayışı bu. Şike yapamadığı için kuduruyorlar.. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar 12 hakemin liste dışı kalmasının yankıları devam ediyor! Olaya adli makamlar el koyabilir 12 hakemin liste dışı kalmasının yankıları devam ediyor! Olaya adli makamlar el koyabilir Fenerbahçe'nin TFF'ye açtığı Tazminat Davası'nda ilk duruşma görüldü Fenerbahçe'nin TFF'ye açtığı Tazminat Davası'nda ilk duruşma görüldü

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Son Dakika Spor TFF'ye bir tepki de Fenerbahçe'den geldi: Türk futbolu kimlerin elinde? - Son Dakika


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