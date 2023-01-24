TFF'yi protesto eden Galatasaray, Türkiye Kupası kura çekimine temsilci göndermedi - Son Dakika
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TFF'yi protesto eden Galatasaray, Türkiye Kupası kura çekimine temsilci göndermedi

24.01.2023 15:55

Türkiye Futbol Federasyonu'na olan tepkisini sürdüren Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi için düzenlenen organizasyonda da bu tutumundan vazgeçmedi. Sarı-kırmızılı kulüp, nefeslerin tutulduğu kura çekiminde temsilci bulundurmadı.

Galatasaray, Alanya ve Sivasspor maçlarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto etmeye, Türkiye Kupası kura çekiminde de devam etti.

KURA ÇEKİMİNE KİMSE GİTMEDİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimine temsilci göndermeyen Galatasaray, bu tutumuna devam etti. Sarı-kırmızılılar, çeyrek ve yarı final kura çekimine de kulübü temsilen kimseyi göndermedi.

PROTESTO SÜRECEK

Dursun Özbek daha önce yaptığı açıklamada, "PFDK Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı ve bu sözler Özbek'in sezon sonuna kadar protestoyu sürdüreceği şeklinde yorumlanmıştı.

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Son Dakika Spor TFF'yi protesto eden Galatasaray, Türkiye Kupası kura çekimine temsilci göndermedi - Son Dakika


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