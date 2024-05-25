TGF Türkiye Golf Turu 8. Ayak Müsabakaları Devam Ediyor - Son Dakika
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TGF Türkiye Golf Turu 8. Ayak Müsabakaları Devam Ediyor

TGF Türkiye Golf Turu 8. Ayak Müsabakaları Devam Ediyor

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2024 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 8. ayak müsabakaları, Antalya Golf Kulübü'nde devam ediyor. Müsabakada erkeklerde Tuna Şahin birinci, kadınlarda ise Zeynep Süalp ve Deniz Sapmaz liderlik paylaşıyor.

25.05.2024 14:20
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Türkiye Golf Federasyonu'nun 2024 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 8. ayak müsabakaları, Belek'te yer alan Antalya Golf Kulübü'nde devam ediyor.

The Pasha Golf Sahası'nda oynanan Tur'un sonuncusu olan 8. ayağında, Ankara Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, National GSK., Sueno Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi ve Carya Golf Kulübü'nden toplamda 23 sporcu mücadelelerine devam ediyor.

Oynanan müsabakanın ikinci raundunun sonunda erkekler grossta Ataşehir Golf Kulübü'nden Tuna Şahin toplamda 146 (+2) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden Can Gürdenli toplamda 147 (+3) gross skorla ikinci, Sueno Golf Kulübü İbrahim Tarık Aslan toplamda 150 (+6) gross skorla üçüncü sırayı yer aldı.

Kadınlar grossta Bodrum Golf Kulübü'nden Zeynep Süalp ile Ataşehir Golf Kulübü'nden Deniz Sapmaz toplamda 153 (+9)'er gross skorla liderliği paylaştı. Kemer Golf Kulübü'nden Lara Sorguç ise toplamda 157 (+13) gross skorla üçüncü durumda yer aldı.

TGF Türkiye Golf Turu'nun son ayağı olan 8. Ayak müsabakasını TGF Milli Takımlar Baş antrenörü Keith Coveney ve TGF Milli Takımlar Baş antrenör yardımcısı Çağatay Ural'da yakından takip etti.

TGF Türkiye Golf Turu 8. Ayak müsabakaları, 26 Mayıs 2024 pazar günü oynanacak final raundunun ardından yapılacak kupa töreniyle sona erecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TGF Türkiye Golf Turu 8. Ayak Müsabakaları Devam Ediyor - Son Dakika

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