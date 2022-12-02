Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan Almanya'nın yıldızı maç sonunda milli formaya veda etti - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan Almanya'nın yıldızı maç sonunda milli formaya veda etti

02.12.2022 00:50

2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan Almanya'da Thomas Müller, milli formayı bıraktı. Belçika'nın hocası Roberto Martinez de yaşanan hezimet sonrası istifa etmişti.

Dünya Kupası'nda 1 Aralık 2022 günü yaşananlar futbol tarihine damga vurdu. Belçika ve Almanya gruplarından çıkamayarak büyük bir sürprize imza attı.

BELÇİKA'DA HOCA BIRAKTI

Belçika'nın hocası Roberto Martinez, Hırvatistan'la berabere kaldıkları maçın ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Benzer bir hezimet yaşayan Almanya'da da takımın yıldızı Thomas Müller, milli formayı bıraktı.

ÜST ÜSTE İKİ KEZ FİYASKO

2014'te Dünya Kupası şampiyonu olan Almanya, sonrasında büyük çöküş yaşadı. Almanlar 2018'de son 16'da elendi, 2022'de ise gruptan çıkamadı.

YORUMLAR
500
Almanya, 2018'den sonra 2022'de de Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamadı Almanya, 2018'den sonra 2022'de de Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamadı 2022 FIFA Dünya Kupası 2022 FIFA Dünya Kupası

Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan Almanya'nın yıldızı maç sonunda milli formaya veda etti - Son Dakika


Son Dakika
00:47 İBB Başkanı İmamoğlu'na hakaret ettiği öne sürülen CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu sessizliğini bozdu
00:43 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan Almanya'nın yıldızı maç sonunda milli formaya veda etti
00:13 Türk-İş Başkanı asgari ücret zammı için rakam verdi: Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız
00:07 Dünya Kupası'nda tarihi gün! Favoriler elenirken iki sürpriz takım grubunu lider bitirdi
23:50 Maç yayınında Hakan Şükür'ü hatırlatan spiker Alper Bakırcıgil'in TRT ile ilişiği kesildi
23:38 Asgari ücret zammıyla ilgili iktidar kanadından umutlandıran açıklama: Herkes mutlu olacak
23:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını reddeden Akşener'e AK Partiden açık kapı: Kesin kanaat geliştirmek her zaman yanlıştır
22:57 Samsun'da deniz kenarında bir polis memuru intihar etti
21:46 Aksaray'da ele geçirilen 1 kraliyet pitonu ile 10 sakallı ejder hayvanat bahçesine gönderildi
16:45 Üst üste kazalar yaşanıyordu! İstanbul'da elektrikli scooter hız sınırı 20 kilometreye düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2022 02:05:24. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan Almanya'nın yıldızı maç sonunda milli formaya veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement