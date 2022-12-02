Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan Almanya'nın yıldızı maç sonunda milli formaya veda etti

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Dünya Kupası'nda 1 Aralık 2022 günü yaşananlar futbol tarihine damga vurdu. Belçika ve Almanya gruplarından çıkamayarak büyük bir sürprize imza attı.

BELÇİKA'DA HOCA BIRAKTI

Belçika'nın hocası Roberto Martinez, Hırvatistan'la berabere kaldıkları maçın ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Benzer bir hezimet yaşayan Almanya'da da takımın yıldızı Thomas Müller, milli formayı bıraktı.

ÜST ÜSTE İKİ KEZ FİYASKO

2014'te Dünya Kupası şampiyonu olan Almanya, sonrasında büyük çöküş yaşadı. Almanlar 2018'de son 16'da elendi, 2022'de ise gruptan çıkamadı.