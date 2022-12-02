Dünya Kupası'nda 1 Aralık 2022 günü yaşananlar futbol tarihine damga vurdu. Belçika ve Almanya gruplarından çıkamayarak büyük bir sürprize imza attı.
Belçika'nın hocası Roberto Martinez, Hırvatistan'la berabere kaldıkları maçın ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Benzer bir hezimet yaşayan Almanya'da da takımın yıldızı Thomas Müller, milli formayı bıraktı.
2014'te Dünya Kupası şampiyonu olan Almanya, sonrasında büyük çöküş yaşadı. Almanlar 2018'de son 16'da elendi, 2022'de ise gruptan çıkamadı.
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan Almanya'nın yıldızı maç sonunda milli formaya veda etti - Son Dakika