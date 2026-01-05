Thomas Reis: Fenerbahçe'ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız - Son Dakika
Thomas Reis: Fenerbahçe'ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız

05.01.2026 19:20  Güncelleme: 20:11
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde salı günü yapılacak Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, basın toplantısı düzenledi. Reis, zor bir karşılaşma olacağını belirterek, ''İki hoca da kazanmak için oynayacaktır. Fenerbahçe'ye karşı elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde salı günü yapılacak Fenerbahçe- Samsunspor maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi. Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, zor bir karşılaşma olacağını ifade etti.

'YOĞUN BİR TRAFİKTEN GEÇTİK'

Çok fazla dinlenme fırsatlarının olmadığını aktaran Reis, "Ligin ilk yarısına baktığımızda yoğun bir trafikten geçtik. Bu kulvarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İki hoca da kazanmak için oynayacaktır. Yarın Fenerbahçe'ye karşı elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

'SADECE MUSABA'DAN YOKSUN DEĞİLİZ'

Anthony Musaba'nın artık kendi oyuncuları olmadığını ve futbolcuya ilişkin yorum yapmayacağını aktaran Reis, "Sadece Musaba'dan yoksun değiliz, birçok sakat oyuncumuz var. Diğer oyunculara forma şansı doğmuş oldu. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklardır. Çok başarılı bir performans gösterdiler, yenilmeyen tek takımlar. Diğer kulvarlarda da iyi performans gösterdiler. Zor maç bizi bekliyor. İyi bir maç olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

'YARIN DA ÖYLE OLACAK'

Kupaya uzanmak için önlerinde zorlu 2 maç bulunduğunu anlatan Reis, şunları kaydetti: "Geçen sezon çok iyi performans göstererek buraya gelmeyi hak ettik. Yarınki karşılaşmadan zevk almaya çalışacağız. Kadroyu henüz kararlaştırmadım. Bahaneleri ve ağlamayı seven bir hoca değilim. Sakatların oluşu diğer oyunculara şans geldiği anlamına gelir. Emre de sakat. Bizim adımıza zor bir durum. Yarın güçlü bir mantalite göstermemiz gerekiyor. Şimdiye kadarki performanstan dolayı tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. Şartlar ne olursa olsun ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar, yarın da öyle olacak."

