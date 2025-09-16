THY pilotundan 12 Dev Adam\'a: Umut ve gurur yaşattınız

EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı kafilesi yurda döndü.
Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Letonya'nın başkenti Riga'dan İstanbul'a gelen milli takım kafilesi, uçakta unutulmaz anlar yaşadı. Milli takım kafilesini taşıyan uçağın pilotu yaptığı anonsla oyuncuları tebrik etti.
THY pilotu yaptığı anonsta, "Finaldeki onurlu mücadelenizle hepimizin gönüllerinin şampiyonu oldunuz. Bu ülkenin her bir ferdine büyük bir umut ve gurur yaşattınız. Turnuva süresince bize yaşattığınız heyecan için teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Pilotun bu sözleri üzerine yolcular da alkışlarla milli basketçilere destek verdi.
