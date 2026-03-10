Tir tir titriyorlar! Ali Sami Yen cehennemi Avrupa\'nın bir numaralı gündemi oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray ile Liverpool, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY KENDİ SAHASINDA ASLAN'A DÖNÜŞÜYOR

Avrupa'da sahasında ağırladığı Liverpool, Juventus ve Atletico Madrid gibi takımlara geçit vermeyen Galatasaray'ın bu başarısı İspanyol ve İngiliz basınının bir numaralı gündemi oldu. Avrupa'nın önde gelen yayın organları Liverpool'un zorlu deplasmandaki çekincesini manşetlerine taşıdı.

"LIVERPOOL CEHENNEME GERİ DÖNÜYOR"

İspanyol basınından Marca, "Liverpool cehenneme geri dönüyor" başlığı ile manşete taşıdığı haberinde İstanbul'un ne kadar zorlu bir deplasman olduğunu dile getirdi ve "İstanbul'a seyahat etmek her zaman rahatsız edicidir ve Galatasaray, 2013-14 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele edecek. Juventus'u destansı bir play-off maçında eleyen Galatasaray, şans eseri Liverpool ile eşleşti. Liverpool ise Osimhen'in penaltısıyla lig maçında aldığı yenilgiden sonra bir başka zorlu sınavla karşı karşıya kalacak " ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA BÜYÜK BİR GECEYE İHTİYACI VAR"

İngiliz basınından The Guardian ise Liverpool'un eylül ayında aldığı mağlubiyete değinilerek, İngiliz ekibinin Galatasaray karşısında en iyi performansını sergilemesi gerektiğini ifade etti. "Düşüşte olan Liverpool'un, sezonunu yeniden canlandırmak için İstanbul'da büyük bir geceye ihtiyacı var." ifadeleri kullanılan haberde Arne Slot'un "Bunu zaten bir kez yaşadık. Bizim için yeniydi. Topa sahip olduğunuzda, ıslık sesi çok yüksek, çok yüksek, bu benim için ve hatta tüm deneyimli oyuncularım için bile yeni bir şeydi" sözleri ile atmosfere yaptığı vurguya da değinildi.

"AMAÇ JUVENTUS İLE AYNI KADERİ PAYLAŞMAMAK"

SKY ise Galatasaray'ın iç sahadaki etkisi ve Osimhen'in önemli bir faktör olduğunu okurlarına duyurarak, "Liverpool'un Eylül ayı sonunda Galatasaray'a yaptığı deplasman maçı tam bir felaketti. Victor Osimhen'in penaltısı Türk takımına lig maçını kazandırdı. Ancak Liverpool, İstanbul'a farklı bir yerde dönüyor. Cuma gecesi FA Cup'ta Wolves karşısında alınan şok Premier Lig mağlubiyetinin intikamı alındı ve Florian Wirtz'in de kadroya geri dönmesiyle, bu Liverpool takımının sezon sonuna doğru büyük bir başarı hamlesi için güç ve kaynak topladığı hissi var. Son 16 turu rövanş maçı Anfield'da oynanacak ve Liverpool'un tek yapması gereken, eleme play-off'unun ilk maçında Galatasaray'a 5-2 yenilen Juventus'un kaderini paylaşmamak." sözlerini sarf etti.