TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu Toplandı

TÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) bünyesinde yeni kurulan Anma ve Onurlandırma Komisyonu, 20 Mayıs 2025 tarihinde ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi. Komisyonun başkanlığına atanan Necdet Ayaz liderliğinde yapılan toplantıya, TMOK Başkanı Ahmet Gülüm ve TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan da katılarak komisyon çalışmalarına destek verdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ahmet Gülüm, "TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu önemli bir misyon edinerek, şampiyon sporcularımızla birlikte Türk spor tarihinde önemli izler bırakmış herkese ulaşmak, katkılarının bu ülke için ne kadar değerli olduğunu ve emeklerinin gelecek nesillere nasıl yol gösterdiğini anlatmak için çabalayacak" dedi.

Türkiye'nin Olimpiyat tarihine damga vurmuş sporcu, antrenör ve yöneticilere vefa göstermek amacıyla yürütülecek faaliyetlerin çerçevesi belirlendi. Komisyonun en önemli gündem maddelerinden biri ise, 2025 yılı içerisinde ilki düzenlenmesi planlanan "TMOK Anma ve Onurlandırma Töreni" oldu. Söz konusu törenin geleneksel hale getirilmesi ve her yıl farklı bir ilde düzenlenmesi yönünde görüş birliğine varıldı.

TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu, Olimpik değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalarını sürdürecek olup, Araştırma Grubu ve Organizasyon Grubu üyelerinden oluşan komisyon, önümüzdeki döneme dair yol haritasını belirledi.

TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu şu isimlerden oluştu:

Komisyon Başkanı:

· Necdet Ayaz

Araştırma Grubu Üyeleri:

· Uğur Demirkırdı

· Mehmet Nezir Önal

· Mustafa Karagöl

· Ersin Şiyhan

· Doç. Dr. Sevda Korkmaz

· Ömer Gürsoy

Organizasyon Grubu Üyeleri:

· Haldun Domaç

· Erol Bülbül

· Ceyda Dönmez

· Prof. Dr. H. Banu Ataman Yancı

· Musa Alioğlu