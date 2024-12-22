SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu
TOFAŞ: Brien 27, Trifunovic 27, Yiğitcan Saybir 12, Perez 2, Pasecniks 3, Berk Demir 8, Özgür Cengiz 7, Bankston 4, Cem Küçüközkan 3, Demircan Demir TÜRK TELEKOM: Alexander 17, Brown 9, Makoundou 8, İsmet Akpınar 10, Smith 1, Hanian 4, Melih Tunca 13, Bess 9, Mahir Ağva 9, Berkan Durmaz 2
1'İNCİ PERİYOT: 25-21
DEVRE: 46-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-57
BEŞ FAUL: 34.15 Makoundou (Türk Telekom), 39.18 Yiğitcan Saybir (TOFAŞ)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Türk Telekom'u 93-82 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › TOFAŞ, Türk Telekom'u 93-82 Mağlup Etti - Son Dakika
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