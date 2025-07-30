Tolga Ünlü, Karşıyaka\'nın Yeni Transferi

Karşıyaka, son olarak Beykoz İdman Yurdu forması giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolga Ünlü'yü kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Karşıyaka, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Daha önce dış transferde Erol Zöngür, Alpay Eroğlu, Mehmet Güneş, Mücahit Arslan, Hamza Küçükköylü, Harun Kaya, Tunay Meral, Erhan Öztürk ve Bayram Kılıç'la anlaşan yeşil-kırmızılılar, altyapıdan yetişen Berat Şahin ve Selim Demirci ile de profesyonel sözleşme imzaladı. Kadro planlaması kapsamında transfere ara vermeyen İzmir ekibi, son olarak da Beykoz İdman Yurdu forması giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolga Ünlü'yü kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu Tolga Ünlü ile anlaşmaya varmıştır. Sahadaki deneyimi, liderliği ve disipliniyle öne çıkan Tolga Ünlü'ye Karşıyaka'mıza hoş geldin diyor, yeşil-kırmızılı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan kariyerine Almanya'nın SV Viktoria Aschaffenburg altyapısında başlayan Tolga Ünlü, 2010-2011 sezonunun ara transfer döneminde Türkiye'ye adım atarak Konyaspor ile profesyonel kariyerine devam etti. Tecrübeli oyuncu, kariyeri boyunca sırasıyla Akhisarspor, BB Erzurumspor, Altay ve Şanlıurfaspor formalarını giydi. Uzun yıllar Süper Lig ve 1. Lig seviyesinde top koşturan Tolga, geçtiğimiz sezon ise Beykoz İdman Yurdu formasıyla 25 resmi maçta görev aldı. - İZMİR